Швеция выдворила россиянку Дарью Рудневу по обвинению в угрозе безопасности

Шведское миграционное агентство решило депортировать Дарью Рудневу из-за угрозы безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РБК, шведское миграционное агентство приняло решение о выдворении из страны Дарьи Рудневой, российской активистки и одной из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генеральной прокуратурой нежелательной организацией на территории России). Руднева, которая прибыла в Швецию из Москвы в 2021 году для участия в университетском обмене, также занималась исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете.

Решение о депортации связано с тем, что, по мнению полиции безопасности Швеции (СЭПО), девушка представляет угрозу безопасности страны. Сама Руднева в интервью радиостанции «Шведское радио» назвала обвинения «абсолютно необоснованными» и подчеркнула, что ее научная работа не имеет отношения к военному конфликту. Несмотря на это, в шведской полиции считают, что ее исследования могут быть использованы в военных целях.

Шведское миграционное агентство также запретило Рудневой возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону в течение 20 лет. Кроме того, радиостанция сообщила, что Рудневу исключили из «Русского антивоенного комитета в Швеции» в 2022 году после обвинений в том, что она пыталась вызвать конфликт внутри организации. Руднева категорически отрицает эти обвинения.