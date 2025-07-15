«Западные музыканты свято верят байкам про северный Мордор»

Гитарист Роман Мирошниченко: Госдеп отпугивает западных музыкантов от выступлений в России

Tекст: Станислав Лещенко

Попытки изоляции России со стороны Запада носят не только политический и экономический, но и культурный характер. В том числе это касается области музыки – не только классической, но и популярной.

Однако оказалось, что прекратить контакты с Россией в любом случае невозможно. Музыка преодолевает политические препятствия – по крайней мере, может преодолеть. Последним примером такого рода стал отказ одного из итальянских регионов отменять концерты российского дирижера Валерия Гергиева.

На Западе востребован и другой российский музыкант – Роман Мирошниченко, гитарист-виртуоз, выступающий в жанрах фьюжн, джаз и рок. Мирошниченко является обладателем множества престижных зарубежных музыкальных наград, исколесил с гастролями США, сотрудничал с известнейшими западными музыкантами и до сих пор занимается организацией их гастролей в России.

Какую роль играют политическое давление и пропаганда в отказе западных музыкантов от выступлений в России? Что говорят об этом сами знаменитые западные исполнители? Когда и почему они все-таки вернутся в нашу страну? Об этом и многом другом Роман Мирошниченко рассказал газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Гастролей западных музыкальных исполнителей стало в России заметно меньше. Музыканты боятся приезжать в Россию, не хотят – или им не дают?

Роман Мирошниченко: Конечно, таких смельчаков, готовых выступить в России, сейчас раз-два и обчелся. Иногда да – есть и прямое давление на уровне государства. Это можно встретить, например, в Соединенных Штатах.

ВЗГЛЯД: Как именно это выглядит?

Р. М.: Скажем, я не так давно приглашал на гастроли в Россию одну свою хорошую знакомую – известную американскую гитаристку. Она раньше уже выступала в нашей стране, причем семь лет назад у нас с ней был большой совместный тур по России. Мы с ней созвонились, и она, вся на нервах, сказала, что ей пришла какая-то госдеповская рассылка: а там целый список российских городов, куда ни в коем случае нельзя ездить и выступать. Мол, как только приедешь, тебе сразу же ракета на голову упадет…

Видимо, у них там целый список лиц, гастролировавших в России – и их регулярно запугивают, чтобы они не вздумали снова посещать РФ.

Я сказал, что это чушь – что я ей гарантирую, что во время ее тура по России будет так же спокойно, как и семь лет назад. Она обещала подумать. Чуть позже мы снова списались – и тут у этой моей знакомой случился взрыв истерики и агрессии: она обрушила на меня все, чем ее напичкал CNN. Знакомая рассказала мне, как у нас тут все ужасно – плохая власть, плохой народ, и подытожила: нет, в такую страну я не поеду. Я возмутился: да ведь ты здесь гастролировала и рассказывала, как тебе нравится Россия! Нет, бесполезно…

Но зачастую дело даже и не в самом музыканте, а в его менеджменте. Музыкант, быть может, и приехал бы, но его менеджер-перестраховщик начинает мандражировать: ой, давай не будем рисковать, а то нам потом закроют концерты там-то и там-то, не пригласят на то или другое важное мероприятие…

ВЗГЛЯД: То есть это то, что называется «страх отмены».

Р. М.: Даже нечто более сложное. Опасность «отмены», которая грозит западному музыканту за гастроли в РФ, несколько преувеличена. Если он выступит с концертами в России, то его за это точно не расстреляют и не отправят в Гуантанамо.

Дело скорее в пропаганде. Западное музыкальное сообщество – это на девяносто процентов потребители контента, производимого CNN и прочими подобными мозгомойками. Они свято верят всем этим байкам про северный Мордор, где медведи ходят строем на улицах, про тираническое государство, беспричинно напавшее на демократическую Украину.

Это мощнейшая пропагандистская машина, противостоять которой очень трудно. Такие, кто умеет думать собственными мозгами, вроде сооснователя группы «Пинк Флойд» Роджера Уотерса, в явном меньшинстве. Современная пропаганда способна так пропылесосить человеку мозги, что он начинает верить ей даже в том случае, когда пропагандистские нарративы противоречат увиденному собственными глазами.

Кроме того, в той обстановке, в которой существуют статусные западные музыканты, просто негде найти альтернативные источники информации. Альтернатива официозной пропаганде объявлена «фейк-ньюc», «конспирологией» и «кремлевской пропагандой». Вот так и превращают людей в зомби.

ВЗГЛЯД: Не пытались их лично переубедить?

Р. М.: Неоднократно пытался. Но чаще всего это был грустный для меня опыт.

Роман Мирошниченко и Сергей Лавров. Фото: из личного архива

Например, есть один, без преувеличений, великий американский музыкант, один из лучших в мире гитаристов, человек, которого я считаю одним из своих учителей. Мы хорошо знакомы, сотрудничали, он неоднократно гастролировал в России, рассказывал о своей любви к Москве и Санкт-Петербургу.

У нас с ним за последнее время образовался уже целый том переписки в мессенджере. Я ему предлагал: приезжай снова в Россию! У тебя здесь огромное количество почитателей, они будут счастливы тебя увидеть. А человек обрушил на меня кучу низкопробных пропагандистских штампов: Россия – страна-ад, здесь у нас беспросветная тьма, мы, россияне – злодеи, терзающие безвинную Украину…

Откровенно говоря, я опешил. Я напомнил ему о военных операциях, которые вооруженные силы США проводили за последние сто лет по всему миру. Пытался с ним спорить, приводить аргументы – без толку.

ВЗГЛЯД: У них есть какие-то аргументы, кроме тех, что «в России все плохо»?

Р. М.: Политические, но если и связанные с Россией, то косвенно. Большинство известных деятелей западного шоу-бизнеса являются антитрампистами – они люто ненавидят все, что делает Дональд Трамп, включая его попытки договориться с Россией.

Не так давно известнейший, можно сказать, легендарный американский рок-музыкант Брюс Спрингстин приезжал в Европу и назвал Трампа «коррумпированным, некомпетентным и предательски настроенным». Другими словами, в США ряд значимых музыкантов являются активистами Демократической партии – они не любят Россию, как и Трампа, совершенно искренне. В том числе потому и не едут.

Но в то же время даже и сейчас есть статусные западные музыканты, которые регулярно выступают в нашей стране. Например, знаменитый хард-роковый вокалист Джо Линн Тернер, певший в Rainbow, Deep Purple и у Ингви Мальмстина.

ВЗГЛЯД: Пример не совсем корректный: Тернер женился на девушке из Белоруссии и живет сейчас в Минске.

Р. М.: Но вот другой случай – всемирно известный виртуоз бас-гитары Марко Мендоса, переигравший со множеством известнейших людей, сотрудничавший с группами Thin Lizzy и Whitesnake, он тоже к нам приезжает: в последний раз в феврале 2025 года гастролировал по городам России». И все неприятности Марко из-за российских гастролей ограничились лишь тем, что ему запретили выступать в каком-то литовском клубе.

Но если надо выбирать, то выбор, по-моему, очевиден: или отыграть в Прибалтике, или оставить за собой огромный российский рынок. Это я все к тому, что западные музыканты вполне могут ездить к нам и сейчас. И ездят.

Не так давно, 26-30 мая в Калуге проходил 28-й Международный фестиваль «Мир гитары». Там среди участников были гости из шестнадцати стран – в том числе американский джазовый гитарист Марк Уитфилд. Испанию представлял Рафаэль Рикени, один из ведущих фламенко-гитаристов. У себя на родине он – поистине легендарная личность.

Еще одним гостем был профессор музыкального колледжа из итальянской Новары Бруно Джуффреди. Вот он выступал у нас неоднократно, последний раз в 2023-м. Два года назад Джуффреди опубликовал публичный протест против «отмены» русской культуры в странах Запада, а в дополнение исполнил на гитаре национальные гимны Италии, России и Китая.

ВЗГЛЯД: Кстати, а как вы оцениваете перспективы российских музыкальных релокантов, покинувших нашу страну в 2022-м?

Р. М.: Перспективы эти довольно грустные. Таких возможностей «чеса», как по необъятной России, у них больше не будет. Практически все исполнители, покинувшие нашу страну, западному слушателю не интересны, поскольку не способны предложить какой-то эксклюзивный, необычный продукт. Поэтому вся их аудитория – это зарубежные русскоязычные диаспоры.

Меня очень забавляют заметки в эмигрантских изданиях: «Такой-то исполнитель, покинувший Россию, отправился в мировое турне». Только не уточняется, что «мировое турне» включает в себя, как правило, ряд городов ФРГ, Израиль, Сербию, Кипр, Брайтон в США и еще пару американских городов: Чикаго, Майами. Ну, может, еще Прибалтику.

Люди оказались в совершенно не тех условиях, к которым привыкли. Опять же, отвалились и другие возможности заработка, которые были у них в России – корпоративы, разные побочные бизнесы, реклама… Релокантам от музыки остается лишь прозябать, с печалью вспоминая о тех деньгах, которые были у них в России.

ВЗГЛЯД: Что и когда может вернуть западных музыкантов в Россию?

Р. М.: Уверен, мы доживем до времен, когда они снова будут рваться к нам на гастроли. Скажем, Джаред Лето из Thirty Seconds to Mars уже говорил о том, как они соскучились по российской публике.

Некоторые персонажи в доковидную эпоху из России почти и не вылезали – особенно те, кто у себя на родине успел выйти в тираж, а у нас его продолжают любить из ностальгических соображений. Где же еще им можно так сытно харчеваться?

Если нынешний диалог России и США увенчается успехом и в отношениях наших двух стран наметится реальное потепление, американские музыканты вновь сюда устремятся. И будут опять рассказывать, как они любят Россию, какая отзывчивая русская публика, как они счастливы от того, что перед нею выступают. Не потому, что они внезапно нас возлюбят, а потому, что наша страна в любом случае и при любых обстоятельствах является для них огромным рынком.