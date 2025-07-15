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«Западные музыканты свято верят байкам про северный Мордор»
Гитарист Роман Мирошниченко: Госдеп отпугивает западных музыкантов от выступлений в России
«Великий американский музыкант обрушил на меня кучу низкопробных пропагандистских штампов: Россия – страна-ад, здесь у нас беспросветная тьма». Российский гитарист Роман Мирошниченко рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему западные музыканты почти прекратили свои гастроли в России и когда они снова вернутся.
Попытки изоляции России со стороны Запада носят не только политический и экономический, но и культурный характер. В том числе это касается области музыки – не только классической, но и популярной.
Однако оказалось, что прекратить контакты с Россией в любом случае невозможно. Музыка преодолевает политические препятствия – по крайней мере, может преодолеть. Последним примером такого рода стал отказ одного из итальянских регионов отменять концерты российского дирижера Валерия Гергиева.
На Западе востребован и другой российский музыкант – Роман Мирошниченко, гитарист-виртуоз, выступающий в жанрах фьюжн, джаз и рок. Мирошниченко является обладателем множества престижных зарубежных музыкальных наград, исколесил с гастролями США, сотрудничал с известнейшими западными музыкантами и до сих пор занимается организацией их гастролей в России.
Какую роль играют политическое давление и пропаганда в отказе западных музыкантов от выступлений в России? Что говорят об этом сами знаменитые западные исполнители? Когда и почему они все-таки вернутся в нашу страну? Об этом и многом другом Роман Мирошниченко рассказал газете ВЗГЛЯД.
ВЗГЛЯД: Гастролей западных музыкальных исполнителей стало в России заметно меньше. Музыканты боятся приезжать в Россию, не хотят – или им не дают?
Роман Мирошниченко: Конечно, таких смельчаков, готовых выступить в России, сейчас раз-два и обчелся. Иногда да – есть и прямое давление на уровне государства. Это можно встретить, например, в Соединенных Штатах.
ВЗГЛЯД: Как именно это выглядит?
Р. М.: Скажем, я не так давно приглашал на гастроли в Россию одну свою хорошую знакомую – известную американскую гитаристку. Она раньше уже выступала в нашей стране, причем семь лет назад у нас с ней был большой совместный тур по России. Мы с ней созвонились, и она, вся на нервах, сказала, что ей пришла какая-то госдеповская рассылка: а там целый список российских городов, куда ни в коем случае нельзя ездить и выступать. Мол, как только приедешь, тебе сразу же ракета на голову упадет…
Видимо, у них там целый список лиц, гастролировавших в России – и их регулярно запугивают, чтобы они не вздумали снова посещать РФ.
Я сказал, что это чушь – что я ей гарантирую, что во время ее тура по России будет так же спокойно, как и семь лет назад. Она обещала подумать. Чуть позже мы снова списались – и тут у этой моей знакомой случился взрыв истерики и агрессии: она обрушила на меня все, чем ее напичкал CNN. Знакомая рассказала мне, как у нас тут все ужасно – плохая власть, плохой народ, и подытожила: нет, в такую страну я не поеду. Я возмутился: да ведь ты здесь гастролировала и рассказывала, как тебе нравится Россия! Нет, бесполезно…
Но зачастую дело даже и не в самом музыканте, а в его менеджменте. Музыкант, быть может, и приехал бы, но его менеджер-перестраховщик начинает мандражировать: ой, давай не будем рисковать, а то нам потом закроют концерты там-то и там-то, не пригласят на то или другое важное мероприятие…
ВЗГЛЯД: То есть это то, что называется «страх отмены».
Р. М.: Даже нечто более сложное. Опасность «отмены», которая грозит западному музыканту за гастроли в РФ, несколько преувеличена. Если он выступит с концертами в России, то его за это точно не расстреляют и не отправят в Гуантанамо.
Дело скорее в пропаганде. Западное музыкальное сообщество – это на девяносто процентов потребители контента, производимого CNN и прочими подобными мозгомойками. Они свято верят всем этим байкам про северный Мордор, где медведи ходят строем на улицах, про тираническое государство, беспричинно напавшее на демократическую Украину.
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Это мощнейшая пропагандистская машина, противостоять которой очень трудно. Такие, кто умеет думать собственными мозгами, вроде сооснователя группы «Пинк Флойд» Роджера Уотерса, в явном меньшинстве. Современная пропаганда способна так пропылесосить человеку мозги, что он начинает верить ей даже в том случае, когда пропагандистские нарративы противоречат увиденному собственными глазами.
Кроме того, в той обстановке, в которой существуют статусные западные музыканты, просто негде найти альтернативные источники информации. Альтернатива официозной пропаганде объявлена «фейк-ньюc», «конспирологией» и «кремлевской пропагандой». Вот так и превращают людей в зомби.
ВЗГЛЯД: Не пытались их лично переубедить?
Р. М.: Неоднократно пытался. Но чаще всего это был грустный для меня опыт.
Роман Мирошниченко и Сергей Лавров. Фото: из личного архива
Например, есть один, без преувеличений, великий американский музыкант, один из лучших в мире гитаристов, человек, которого я считаю одним из своих учителей. Мы хорошо знакомы, сотрудничали, он неоднократно гастролировал в России, рассказывал о своей любви к Москве и Санкт-Петербургу.
У нас с ним за последнее время образовался уже целый том переписки в мессенджере. Я ему предлагал: приезжай снова в Россию! У тебя здесь огромное количество почитателей, они будут счастливы тебя увидеть. А человек обрушил на меня кучу низкопробных пропагандистских штампов: Россия – страна-ад, здесь у нас беспросветная тьма, мы, россияне – злодеи, терзающие безвинную Украину…
Откровенно говоря, я опешил. Я напомнил ему о военных операциях, которые вооруженные силы США проводили за последние сто лет по всему миру. Пытался с ним спорить, приводить аргументы – без толку.
ВЗГЛЯД: У них есть какие-то аргументы, кроме тех, что «в России все плохо»?
Р. М.: Политические, но если и связанные с Россией, то косвенно. Большинство известных деятелей западного шоу-бизнеса являются антитрампистами – они люто ненавидят все, что делает Дональд Трамп, включая его попытки договориться с Россией.
Не так давно известнейший, можно сказать, легендарный американский рок-музыкант Брюс Спрингстин приезжал в Европу и назвал Трампа «коррумпированным, некомпетентным и предательски настроенным». Другими словами, в США ряд значимых музыкантов являются активистами Демократической партии – они не любят Россию, как и Трампа, совершенно искренне. В том числе потому и не едут.
Но в то же время даже и сейчас есть статусные западные музыканты, которые регулярно выступают в нашей стране. Например, знаменитый хард-роковый вокалист Джо Линн Тернер, певший в Rainbow, Deep Purple и у Ингви Мальмстина.
ВЗГЛЯД: Пример не совсем корректный: Тернер женился на девушке из Белоруссии и живет сейчас в Минске.
Р. М.: Но вот другой случай – всемирно известный виртуоз бас-гитары Марко Мендоса, переигравший со множеством известнейших людей, сотрудничавший с группами Thin Lizzy и Whitesnake, он тоже к нам приезжает: в последний раз в феврале 2025 года гастролировал по городам России». И все неприятности Марко из-за российских гастролей ограничились лишь тем, что ему запретили выступать в каком-то литовском клубе.
Но если надо выбирать, то выбор, по-моему, очевиден: или отыграть в Прибалтике, или оставить за собой огромный российский рынок. Это я все к тому, что западные музыканты вполне могут ездить к нам и сейчас. И ездят.
Не так давно, 26-30 мая в Калуге проходил 28-й Международный фестиваль «Мир гитары». Там среди участников были гости из шестнадцати стран – в том числе американский джазовый гитарист Марк Уитфилд. Испанию представлял Рафаэль Рикени, один из ведущих фламенко-гитаристов. У себя на родине он – поистине легендарная личность.
Еще одним гостем был профессор музыкального колледжа из итальянской Новары Бруно Джуффреди. Вот он выступал у нас неоднократно, последний раз в 2023-м. Два года назад Джуффреди опубликовал публичный протест против «отмены» русской культуры в странах Запада, а в дополнение исполнил на гитаре национальные гимны Италии, России и Китая.
ВЗГЛЯД: Кстати, а как вы оцениваете перспективы российских музыкальных релокантов, покинувших нашу страну в 2022-м?
Р. М.: Перспективы эти довольно грустные. Таких возможностей «чеса», как по необъятной России, у них больше не будет. Практически все исполнители, покинувшие нашу страну, западному слушателю не интересны, поскольку не способны предложить какой-то эксклюзивный, необычный продукт. Поэтому вся их аудитория – это зарубежные русскоязычные диаспоры.
Меня очень забавляют заметки в эмигрантских изданиях: «Такой-то исполнитель, покинувший Россию, отправился в мировое турне». Только не уточняется, что «мировое турне» включает в себя, как правило, ряд городов ФРГ, Израиль, Сербию, Кипр, Брайтон в США и еще пару американских городов: Чикаго, Майами. Ну, может, еще Прибалтику.
Люди оказались в совершенно не тех условиях, к которым привыкли. Опять же, отвалились и другие возможности заработка, которые были у них в России – корпоративы, разные побочные бизнесы, реклама… Релокантам от музыки остается лишь прозябать, с печалью вспоминая о тех деньгах, которые были у них в России.
ВЗГЛЯД: Что и когда может вернуть западных музыкантов в Россию?
Р. М.: Уверен, мы доживем до времен, когда они снова будут рваться к нам на гастроли. Скажем, Джаред Лето из Thirty Seconds to Mars уже говорил о том, как они соскучились по российской публике.
Некоторые персонажи в доковидную эпоху из России почти и не вылезали – особенно те, кто у себя на родине успел выйти в тираж, а у нас его продолжают любить из ностальгических соображений. Где же еще им можно так сытно харчеваться?
Если нынешний диалог России и США увенчается успехом и в отношениях наших двух стран наметится реальное потепление, американские музыканты вновь сюда устремятся. И будут опять рассказывать, как они любят Россию, какая отзывчивая русская публика, как они счастливы от того, что перед нею выступают. Не потому, что они внезапно нас возлюбят, а потому, что наша страна в любом случае и при любых обстоятельствах является для них огромным рынком.