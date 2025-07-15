  • Новость часаБелый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины
    На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей
    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта
    Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 17:05 • Культура

    «Западные музыканты свято верят байкам про северный Мордор»

    Гитарист Роман Мирошниченко: Госдеп отпугивает западных музыкантов от выступлений в России

    «Западные музыканты свято верят байкам про северный Мордор»
    @ из личного архива

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Великий американский музыкант обрушил на меня кучу низкопробных пропагандистских штампов: Россия – страна-ад, здесь у нас беспросветная тьма». Российский гитарист Роман Мирошниченко рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему западные музыканты почти прекратили свои гастроли в России и когда они снова вернутся.

    Попытки изоляции России со стороны Запада носят не только политический и экономический, но и культурный характер. В том числе это касается области музыки – не только классической, но и популярной.

    Однако оказалось, что прекратить контакты с Россией в любом случае невозможно. Музыка преодолевает политические препятствия – по крайней мере, может преодолеть. Последним примером такого рода стал отказ одного из итальянских регионов отменять концерты российского дирижера Валерия Гергиева.

    На Западе востребован и другой российский музыкант – Роман Мирошниченко, гитарист-виртуоз, выступающий в жанрах фьюжн, джаз и рок. Мирошниченко является обладателем множества престижных зарубежных музыкальных наград, исколесил с гастролями США, сотрудничал с известнейшими западными музыкантами и до сих пор занимается организацией их гастролей в России.

    Какую роль играют политическое давление и пропаганда в отказе западных музыкантов от выступлений в России? Что говорят об этом сами знаменитые западные исполнители? Когда и почему они все-таки вернутся в нашу страну? Об этом и многом другом Роман Мирошниченко рассказал газете ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Гастролей западных музыкальных исполнителей стало в России заметно меньше. Музыканты боятся приезжать в Россию, не хотят – или им не дают?

    Роман Мирошниченко: Конечно, таких смельчаков, готовых выступить в России, сейчас раз-два и обчелся. Иногда да – есть и прямое давление на уровне государства. Это можно встретить, например, в Соединенных Штатах.

    ВЗГЛЯД: Как именно это выглядит?

    Р. М.: Скажем, я не так давно приглашал на гастроли в Россию одну свою хорошую знакомую – известную американскую гитаристку. Она раньше уже выступала в нашей стране, причем семь лет назад у нас с ней был большой совместный тур по России. Мы с ней созвонились, и она, вся на нервах, сказала, что ей пришла какая-то госдеповская рассылка: а там целый список российских городов, куда ни в коем случае нельзя ездить и выступать. Мол, как только приедешь, тебе сразу же ракета на голову упадет…

    Видимо, у них там целый список лиц, гастролировавших в России – и их регулярно запугивают, чтобы они не вздумали снова посещать РФ.

    Я сказал, что это чушь – что я ей гарантирую, что во время ее тура по России будет так же спокойно, как и семь лет назад. Она обещала подумать. Чуть позже мы снова списались – и тут у этой моей знакомой случился взрыв истерики и агрессии: она обрушила на меня все, чем ее напичкал CNN. Знакомая рассказала мне, как у нас тут все ужасно – плохая власть, плохой народ, и подытожила: нет, в такую страну я не поеду. Я возмутился: да ведь ты здесь гастролировала и рассказывала, как тебе нравится Россия! Нет, бесполезно…

    Но зачастую дело даже и не в самом музыканте, а в его менеджменте. Музыкант, быть может, и приехал бы, но его менеджер-перестраховщик начинает мандражировать: ой, давай не будем рисковать, а то нам потом закроют концерты там-то и там-то, не пригласят на то или другое важное мероприятие…

    ВЗГЛЯД: То есть это то, что называется «страх отмены».

    Р. М.: Даже нечто более сложное. Опасность «отмены», которая грозит западному музыканту за гастроли в РФ, несколько преувеличена. Если он выступит с концертами в России, то его за это точно не расстреляют и не отправят в Гуантанамо.

    Дело скорее в пропаганде. Западное музыкальное сообщество – это на девяносто процентов потребители контента, производимого CNN и прочими подобными мозгомойками. Они свято верят всем этим байкам про северный Мордор, где медведи ходят строем на улицах, про тираническое государство, беспричинно напавшее на демократическую Украину.

    Это мощнейшая пропагандистская машина, противостоять которой очень трудно. Такие, кто умеет думать собственными мозгами, вроде сооснователя группы «Пинк Флойд» Роджера Уотерса, в явном меньшинстве. Современная пропаганда способна так пропылесосить человеку мозги, что он начинает верить ей даже в том случае, когда пропагандистские нарративы противоречат увиденному собственными глазами.

    Кроме того, в той обстановке, в которой существуют статусные западные музыканты, просто негде найти альтернативные источники информации. Альтернатива официозной пропаганде объявлена «фейк-ньюc», «конспирологией» и «кремлевской пропагандой». Вот так и превращают людей в зомби.

    ВЗГЛЯД: Не пытались их лично переубедить?

    Р. М.: Неоднократно пытался. Но чаще всего это был грустный для меня опыт.

    Роман Мирошниченко и Сергей Лавров. Фото: из личного архива

    Роман Мирошниченко и Сергей Лавров. Фото: из личного архива

    Например, есть один, без преувеличений, великий американский музыкант, один из лучших в мире гитаристов, человек, которого я считаю одним из своих учителей. Мы хорошо знакомы, сотрудничали, он неоднократно гастролировал в России, рассказывал о своей любви к Москве и Санкт-Петербургу.

    У нас с ним за последнее время образовался уже целый том переписки в мессенджере. Я ему предлагал: приезжай снова в Россию! У тебя здесь огромное количество почитателей, они будут счастливы тебя увидеть. А человек обрушил на меня кучу низкопробных пропагандистских штампов: Россия – страна-ад, здесь у нас беспросветная тьма, мы, россияне – злодеи, терзающие безвинную Украину…

    Откровенно говоря, я опешил. Я напомнил ему о военных операциях, которые вооруженные силы США проводили за последние сто лет по всему миру. Пытался с ним спорить, приводить аргументы – без толку.

    ВЗГЛЯД: У них есть какие-то аргументы, кроме тех, что «в России все плохо»?

    Р. М.: Политические, но если и связанные с Россией, то косвенно. Большинство известных деятелей западного шоу-бизнеса являются антитрампистами – они люто ненавидят все, что делает Дональд Трамп, включая его попытки договориться с Россией.

    Не так давно известнейший, можно сказать, легендарный американский рок-музыкант Брюс Спрингстин приезжал в Европу и назвал Трампа «коррумпированным, некомпетентным и предательски настроенным». Другими словами, в США ряд значимых музыкантов являются активистами Демократической партии – они не любят Россию, как и Трампа, совершенно искренне. В том числе потому и не едут.

    Но в то же время даже и сейчас есть статусные западные музыканты, которые регулярно выступают в нашей стране. Например, знаменитый хард-роковый вокалист Джо Линн Тернер, певший в Rainbow, Deep Purple и у Ингви Мальмстина.

    ВЗГЛЯД: Пример не совсем корректный: Тернер женился на девушке из Белоруссии и живет сейчас в Минске.

    Р. М.: Но вот другой случай – всемирно известный виртуоз бас-гитары Марко Мендоса, переигравший со множеством известнейших людей, сотрудничавший с группами Thin Lizzy и Whitesnake, он тоже к нам приезжает: в последний раз в феврале 2025 года гастролировал по городам России». И все неприятности Марко из-за российских гастролей ограничились лишь тем, что ему запретили выступать в каком-то литовском клубе.

    Но если надо выбирать, то выбор, по-моему, очевиден: или отыграть в Прибалтике, или оставить за собой огромный российский рынок. Это я все к тому, что западные музыканты вполне могут ездить к нам и сейчас. И ездят.

    Не так давно, 26-30 мая в Калуге проходил 28-й Международный фестиваль «Мир гитары». Там среди участников были гости из шестнадцати стран – в том числе американский джазовый гитарист Марк Уитфилд. Испанию представлял Рафаэль Рикени, один из ведущих фламенко-гитаристов. У себя на родине он – поистине легендарная личность.

    Еще одним гостем был профессор музыкального колледжа из итальянской Новары Бруно Джуффреди. Вот он выступал у нас неоднократно, последний раз в 2023-м. Два года назад Джуффреди опубликовал публичный протест против «отмены» русской культуры в странах Запада, а в дополнение исполнил на гитаре национальные гимны Италии, России и Китая.

    ВЗГЛЯД: Кстати, а как вы оцениваете перспективы российских музыкальных релокантов, покинувших нашу страну в 2022-м?

    Р. М.: Перспективы эти довольно грустные. Таких возможностей «чеса», как по необъятной России, у них больше не будет. Практически все исполнители, покинувшие нашу страну, западному слушателю не интересны, поскольку не способны предложить какой-то эксклюзивный, необычный продукт. Поэтому вся их аудитория – это зарубежные русскоязычные диаспоры.

    Меня очень забавляют заметки в эмигрантских изданиях: «Такой-то исполнитель, покинувший Россию, отправился в мировое турне». Только не уточняется, что «мировое турне» включает в себя, как правило, ряд городов ФРГ, Израиль, Сербию, Кипр, Брайтон в США и еще пару американских городов: Чикаго, Майами. Ну, может, еще Прибалтику.

    Люди оказались в совершенно не тех условиях, к которым привыкли. Опять же, отвалились и другие возможности заработка, которые были у них в России – корпоративы, разные побочные бизнесы, реклама… Релокантам от музыки остается лишь прозябать, с печалью вспоминая о тех деньгах, которые были у них в России.

    ВЗГЛЯД: Что и когда может вернуть западных музыкантов в Россию?

    Р. М.: Уверен, мы доживем до времен, когда они снова будут рваться к нам на гастроли. Скажем, Джаред Лето из Thirty Seconds to Mars уже говорил о том, как они соскучились по российской публике.

    Некоторые персонажи в доковидную эпоху из России почти и не вылезали – особенно те, кто у себя на родине успел выйти в тираж, а у нас его продолжают любить из ностальгических соображений. Где же еще им можно так сытно харчеваться?

    Если нынешний диалог России и США увенчается успехом и в отношениях наших двух стран наметится реальное потепление, американские музыканты вновь сюда устремятся. И будут опять рассказывать, как они любят Россию, какая отзывчивая русская публика, как они счастливы от того, что перед нею выступают. Не потому, что они внезапно нас возлюбят, а потому, что наша страна в любом случае и при любых обстоятельствах является для них огромным рынком.

    Главное
    Дума одобрила введение единого QR-кода для оплаты товаров и услуг
    Названы сроки серийного выпуска самолетов МС-21 и «Байкал»
    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    Грузия отказалась впустить 80 депортированных Россией украинских преступников
    Мигрант в Пензе пытался изнасиловать старшеклассницу на улице
    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями (видео)

    В торговой войне США с ЕС победит Китай

    Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. США могут втянуть Европу в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. По словам экспертов, жесткая торговая война нанесет ущерб по обе стороны Атлантики, но в противостоянии будет и выигравшая третья сторона. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области

    ВС России освободили село Малиновка. Небольшой населенный пункт расположен на пути к Гуляйполю – одному из наиболее укрепленных противником городов на Запорожском направлении. По словам экспертов, последние продвижения российских военных на данном участке фронта приближают момент освобождения всего региона. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

    «Киев сразу испытает облегчение, но вскоре ощутит знакомое чувство разочарования», «Эксперты сомневаются в достоверности угроз Трампа», «Европа разочарована», «План Трампа соответствует его меркантильной натуре». Так западные СМИ оценили «важное заявление» президента США Дональда Трампа 14 июля в адрес России. Почему в Европе и США недовольны озвученными мерами? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации