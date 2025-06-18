Депутат Госдумы сообщил о росте популярности российского стиля slavic core в мире

Tекст: Вера Басилая

Попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду на российскую культуру, передает РИА «Новости».

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что проявляется интерес к стилю slavic core, известному ранее как russian core, а также к играм российских разработчиков.

По его словам, мировой успех игры Atomic Heart стал ярким примером растущего внимания к российским проектам. Горелкин подчеркнул, что slavic core сочетает визуальные и культурные образы постсоветского пространства, ностальгию и славянскую мифологию.

Игра Atomic Heart, вышедшая в 2023 году, обрела популярность не только среди российских, но и иностранных игроков. В ее сюжете альтернативный СССР демонстрирует массовое производство роботов для обслуживания населения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

Ранее в Госдуме отметили, что российские дизайнеры в ответ на санкции решили привить в мире любовь к русскому стилю.

Между тем, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.