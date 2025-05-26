Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?8 комментариев
В ответ на санкции российские дизайнеры решили привить в мире «любовь к русскому»
В условиях нарастающего санкционного давления и стремления изолировать все русское наша ключевая задача – пробудить в обществе устойчивую привязанность и интерес к русской культуре, заявила депутат Госдумы, член Комитета по промышленности и торговле Мария Василькова, говоря о задачах VI Московской недели интерьера и дизайна.
Как отметила Василькова, «сегодня в ответ на санкционное давление и попытки запретить русское наша задача – сделать прививку "любовью к русскому", сформировать моду на русское, в том числе на международной арене». Центральной темой выставки в этом году стала «Природа дизайна», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Экспозиции объединили современную эстетику и природные мотивы, подчеркивая стремление к гармонии, новизне и естественности. Выставка стала пространством для свежих идей и демонстрацией творческого потенциала отечественных дизайнеров.
Мария Василькова выделила особую роль, которую сыграли на выставке стенды предприятий народных художественных промыслов: «Особое внимание на выставке привлекли стенды предприятий народных художественных промыслов, среди которых Семикаракорская керамика и Гжельский фарфоровый завод. Такие экспозиции не только украшают пространство, но и напоминают, что народные художественные промыслы – часть исторического и культурного ДНК нашей страны, глубинный элемент основ государственности».
Интерес к теме народных промыслов проявляется не только среди широкой публики, но и на уровне профессионального сообщества. В частности, в рамках федерального форума креативных индустрий ARTMASTERS FORUM 2025 обсуждались механизмы развития кадрового потенциала отрасли. По итогам встречи, как сообщила Василькова, принято решение о формировании специализированной рабочей группы под ее руководством, направленной на поддержку и развитие сектора народных художественных промыслов.
Среди приоритетов группы – выработка предложений по корректировке государственной политики в сфере НХП, содействие стабильности предприятий отрасли, а также развитие научной и кадровой базы. По словам депутата, она «уверена, что при консолидации усилий государства, бизнеса и профессионального сообщества мы сможем дать народным промыслам не просто вторую жизнь, а устойчивое будущее как яркой, конкурентоспособной отрасли российской креативной экономики. Это не только вклад в развитие экономики, но и важнейший шаг к сохранению и укреплению культурного кода нашей страны – подлинного российского ДНК, отражающего самобытность, преемственность и внутреннюю силу национальной идентичности».