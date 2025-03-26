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    26 марта 2025, 16:55 • В мире

    Спецслужбы Прибалтики испуганы популярной в России поп-музыкой

    Спецслужбы Прибалтики испуганы популярной в России поп-музыкой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Не иначе как «угрозой национальной безопасности» в странах Прибалтики считают теперь не только коммунистические символы, но и песни советской эпохи, и даже музыкантов, которые осмеливаются все еще выступать в России. Преступлением считается тот факт, что музыкант своим творчеством имеет малейшее отношение к российской культуре – и даже нечто куда более безобидное.

    В странах Прибалтики давно присматриваются к заезжим исполнителям на предмет соответствия их творчества установкам местной пропаганды. Одной из первых ласточек в этом плане стал тур 2012 года германской группы Accept. В том туре они, помимо прочего, исполняли свою свежую на тот момент песню Stalingrad, посвященную событиям великой битвы. Песня включала в себя гитарное соло, стилизованное под мелодию гимна СССР – и это у местных националистов вызвало недовольство. Выступая в Прибалтике, Accept вынуждены были отказаться от этого фрагмента – их предупредили, что советский гимн там запрещен и его исполнение влечет огромные штрафы.

    А в наше время дошло и до запретов концертов. Одним из первых гонениям год назад подвергся известный итальянский певец Энцо Гинатти, более известный как Пупо. Ему отменили концерт в Литве за то, что незадолго перед тем он выступал в России. Директор концертного зала города Шяуляй, где должен был выступить певец, объясняя публике причины отмены, назвал Пупо «пророссийским певцом».

    Сам 68-летний Пупо рассказал: «Они требовали пояснений: как я мог себе позволить выступать на сцене Кремлевского дворца? И дали мне понять, что если я там выступлю, то не смогу выступать в Литве. При всем уважении, я никогда никому не подчинялся, всегда делал то, что считал верным». Он провел сравнение: «В России меня никто никогда не ставил перед выбором: если будешь выступать в Литве, то не сможешь петь в РФ. Свободу уважают все мировые культуры, и любой, кто пытается помешать артисту делиться своим творчеством, не найдет со мной ничего общего. Поэтому я рад, что концерт (в Литве – прим. ВЗГЛЯД) отменен».

    В декабре прошлого года в Литве аналогичным образом отменили два клубных концерта американского бас-гитариста Марко Мендосы. Сам по себе Мендоса звездой никогда не был, однако он в течение своей тридцатилетней карьеры успел посотрудничать со значительным количеством групп, среди которых были и суперзвездные – Thin Lizzy, Whitesnake, Journey. Также Мендоса занимается сольной деятельностью и гастролирует по Европе, выступая вместе с украинским гитаристом-виртуозом Романом Мирошниченко.

    Когда Мендоса отправился в свое очередное сольное турне по ЕС, в него включили и пару концертов в Литве. Стоит еще раз подчеркнуть, что исполнитель абсолютно незвездный, нишевый – каждое из его выступлений может привлечь максимум несколько десятков человек из числа пожилых любителей классического рока. Но тем не менее литовские спецслужбы и тут проявили бдительность. Они выяснили, что Мендоса недавно выступал в России – а это значит, что в Литву ему хода нет. В литовском агентстве, организовавшем концерты Мендосы, оправдывались, что они «неожиданно» узнали о недавно анонсированных предстоящих мероприятиях музыканта в России – что «совершенно не совпадает с нашими ценностями».

    Новая серия подобных отмен стартовала в этом году. 18 февраля латвийский министр иностранных дел Байба Браже внесла в «черный список» румынского певца Иона Ионицу. Этот певец выступает с трибьют-программой, посвященной незабвенной советской поп-группе «Ласковый май» – Ионица похож на Юру Шатунова и внешне и голосом, он умело подражает его сценическому поведению. В марте Ионица собирался дать концерты в Риге и Даугавпилсе, но власти наложили запрет на эти мероприятия – причем внятных объяснений не представили. «Угроза национальной безопасности» и все такое.

    Русские Латвии негодовали. Люди пишут в соцсетях: «Браже снова перепила бражки!», «У нас в дурдоме кто первый надел халат, тот и доктор», «Насколько жидка власть в стране, чтобы запрещать песни и видеть в них угрозу».

    Однако очевидно, что Ионицу запретили, чтобы ублажить радикальных латышских националистов. В свое время незамеченными ими не осталось то обстоятельство, что незадолго до смерти Шатунов выражал желание пойти добровольцем на СВО. Это оказалось достаточным, чтобы провозгласить певца врагом латышского народа, а его песни – «мягкой силой российского империализма».

    В прошлом году в сентябре в Риге на борту одного из прогулочных пароходов, курсирующих по реке Даугава, состоялся вечер памяти Шатунова. Там не было ничего криминального – фанаты музыканта провели мероприятие, приуроченное к его дню рождения и пели там песни Шатунова. Но когда про это узнала главный на сегодняшний день идеолог латышского национализма поэтесса Лиана Ланга-Бокша, она ужасно возмутилась. 

    Ланга и ее единомышленники выразили «недоумение по поводу того, почему в Риге был разрешен «вечер памяти» русского нациста с его песнями». По словам Ланги, «Шатунов был известен своей ненавистью к Украине и украинцам». Неонацистка потребовала, чтобы самоуправление Риги ввело «новые правила для предотвращения такого расистского цинизма!»

    Понятно, что после такого скандала властям пришлось запретить концерт Ионицы с его трибьют-шоу «Ласкового мая», дабы не получить обвинения в пропаганде творчества «ненавистника Украины Шатунова».

    Таким глупым запретом возмутились не только фанаты Шатунова, но и некоторые из политиков. «Возникает ощущение, что у нас во внешней политике не хватает не только профессионализма, но и элементарного здравого смысла.

    Факты таковы: Ионица планировал трибьют-концерты в Риге и Даугавпилсе – петь хиты Шатунова, любимые миллионами, включая наших сограждан. Вместо этого получил пожизненный запрет на въезд. Официальная причина? «Угроза национальной безопасности». То есть страна, которая гордится своими «европейскими ценностями», боится… «Белых роз». Министр, что дальше? Запрет на караоке с песнями 80-х? Или штрафы за ностальгию по юности? Нет ума – считай, калека. Я, кстати, была на концерте самого Шатунова. Что теперь, воспоминания будете вычищать?», – пишет депутат горсобрания Риги Инна Дьери, член оппозиционной партии «Суверенная власть».

    Прошло немного времени – и латвийский МИД внес в список невъездных казахского певца Жандаурена Аблаева, известного под сценическим именем Jazzdauren. В прошлом году он прославился на постсоветском пространстве благодаря своей песне «Дарите женщинам цветы». 9 марта Jazzdauren должен был выступить в даугавпилсском ДК с концертом, посвященным Международному женскому дню. По этому поводу в местной прессе писали, что в своем творчестве Jazzdauren отдает дань уважения российским исполнителям 80-90-х: группам «Кино», «Мираж», «Ласковый май». Уже вовсю шла онлайн-продажа билетов, когда Байба Браже написала, что Аблаеву на неопределенный срок запрещен въезд в Латвию.

    Молодого певца, как и Иона Ионицу внесли с «черный список» на основании части 2-й статьи 61-й латвийского «Закона об иммиграции». Там указывается, что иностранца могут сделать персоной нон-грата в случае, если «компетентные государственные органы» имеют основания полагать, что он представляет «угрозу государственной безопасности или общественному порядку». По этому поводу эмигрировавший из Латвии журналист Алексей Стефанов отметил:

    «Чем Аблаев не угодил Латвии, не ясно – может, тем, что поет на русском языке, и посвящает ностальгические песни в том числе советской и перестроечной эпохе. Или, может, тем, что не отказывается от участия в российских шоу».

    Жители Даугавпилса погрузились в тяжкое недоумение и обратились за разъяснениями в местный Дворец Культуры, где должны были состояться оба отмененных концерта. Но руководство ДК тоже не знало точных причин этих отмен и вынуждено довольствоваться предположениями.

    «О Шатунове могу сказать, что там возникли вопросы к текстам песен. А что касается мероприятия 9 марта – Аблаев артист с казахскими корнями, и здесь просто следовало бы тщательнее изучить доступную, а возможно, и недоступную информацию», – туманно объяснила директор ДК Астрида Лещинская. Директор не смогла сказать, что именно не так с текстами песен Шатунова и какую конкретно информацию об Аблаеве они не потрудились заранее изучить. Впрочем, Лещинская добавила, что отныне, дабы не попадать больше впросак, дворец культуры Даугавпилса перед тем, как звать на выступления каких-либо артистов, станет просить дозволения у Службы госбезопасности. Артистов будут звать только тех, которые понравятся СГБ.

    А 21 марта стало известно об еще одной отмене. В Литве и Латвии должен был состояться концерт трибьют-группы Devotion Mode – имитаторов знаменитых британцев Depeche Mode. Причем представляемое ими шоу FreeLove Symphony Show with Orchestra – абсолютно легальное, разрешение на него получено от участников оригинальной группы. Литовская компания ArtPartner уже зарезервировала концертные залы в Риге и Вильнюсе, как вдруг выяснилось, что мало того, что музыканты Devotion Mode являются россиянами, так они еще недавно выступали в России. И как им разрешить после такого разрешать концертировать в Прибалтике?

    Организаторам все популярно объяснили сотрудники спецслужб и им пришлось оправдываться. «Такое решение было принято после того, как стало известно, что участники этой группы, хотя и покинули Россию после начала войны, в последнее время возобновили выступления в этой стране. Учитывая эту информацию и придерживаясь нашей твердой позиции, мы вынуждены прекратить сотрудничество с данной группой», – сообщили в ArtPartner.

    Людям с испорченным после отмены концерта настроением остается либо ругаться, либо иронизировать. «Теперь остается открытым вопрос: можно ли слушать настоящих Depeche Mode, если они вот так вот, с легкой руки, продают право на свою франшизу кремлевским двойникам? И можно ли дружить с людьми, которые слушают группу, которая продает франшизу? Ой. В тяжелые времена живем», – язвит латвийский журналист Алексей Стетюха.

    В целом эта ситуация при всем ее трагикомизме и кажущейся незначительности – часть куда более серьезного явления.

    До начала ковид-пандемии и СВО Россия давала многим известным западным исполнителям значительную часть их аудитории. Некоторые из них из России практически не вылезали – особенно те, кто у себя на родине успели выйти в тираж, но продолжали пользоваться ностальгической любовью россиян.

    Сейчас почти никто из них в Россию не едет – для того, чтобы пересчитать смельчаков, хватит пальцев и одной руки. Не едут они в РФ не потому, что внезапно воспылали к нашей стране ненавистью, нет. Просто они прекрасно знают – любой западный исполнитель, выступивший сейчас в России, рискует столкнутся на родине с остракизмом и всеобщей отменой: такого «пособника агрессивного режима» подвергнут травле и лишат концертных площадок. А зачинщиками в этом служат спецслужбы и национал-активисты стран Прибалтики.

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