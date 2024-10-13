Певец Джаред Лето пообещал приехать с концертами в Россию

Американский певец Джаред Лето выразил желание дать концерты в России

Tекст: Ольга Иванова

Джаред Лето снова привлек внимание аудитории своим выступлением в Белграде. На сцене вместе с группой 30 Seconds To Mars Лето выразил желание увидеть своих российских и украинских поклонников.

«Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми как надо», – сказал артист.

Выступление в Белграде стало особенно значимым для Лето, так как среди зрителей было много россиян, приехавших на концерт. Лето неоднократно подчеркивал важность связи с фанатами из разных стран и своим заявлением подтвердил готовность выступать на международной арене, как только ситуация в мире стабилизируется.

Желание артиста посетить Россию и Украину вновь вызвало волну комментариев среди поклонников в социальных сетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявлял, что на Западе его и президента России Владимира Путина изображают «плохими парнями» в моральной борьбе между добром и злом, а также Уотерс подтвердил, что в будущем готов выступить в России и на Украине.



