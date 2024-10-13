Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.9 комментариев
Певец Джаред Лето пообещал приехать с концертами в Россию
Американский певец Джаред Лето выразил желание дать концерты в России
Американский певец и актер Джаред Лето, выступая с группой 30 Seconds To Mars в Белграде, заявил о намерении провести концерты в России после окончания текущих проблем.
Джаред Лето снова привлек внимание аудитории своим выступлением в Белграде. На сцене вместе с группой 30 Seconds To Mars Лето выразил желание увидеть своих российских и украинских поклонников.
«Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми как надо», – сказал артист.
Выступление в Белграде стало особенно значимым для Лето, так как среди зрителей было много россиян, приехавших на концерт. Лето неоднократно подчеркивал важность связи с фанатами из разных стран и своим заявлением подтвердил готовность выступать на международной арене, как только ситуация в мире стабилизируется.
Желание артиста посетить Россию и Украину вновь вызвало волну комментариев среди поклонников в социальных сетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявлял, что на Западе его и президента России Владимира Путина изображают «плохими парнями» в моральной борьбе между добром и злом, а также Уотерс подтвердил, что в будущем готов выступить в России и на Украине.