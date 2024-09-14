Основатель Pink Floyd заявил о попытке Запада выставить Путина в плохом свете

Tекст: Елизавета Шишкова

Запад делает это, потому что там понимают, «что эта битва продолжается», сказал Уотерс луганской журналистке Фаине Савенковой, передает РИА «Новости».

Музыкант считает, что западные правительства пытаются выставить в негативном свете всех, кто отличается от них.

По его словам, идет экзистенциальная битва за сохранение души человечества. «Это очень большая философская, моральная битва между добром и злом, правильным и неправильным», – пояснил Уотерс и заявил, что сам пытается участвовать в этой битве.

«Потому что если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету», – заключил Уотерс.

Также в интервью Уотерс заявил, что в будущем готов выступить в России и на Украине.