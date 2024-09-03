С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Сооснователь Pink Floyd Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами во Второй мировой
Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил народ России за победу, одержанную над нацистами во Второй мировой войне.
«Мы благодарим народ России за огромную жертву, которую вы принесли», – заявил Роджер Уотерс RT.
Музыкант отметил, что именно русские ценой 22 млн жизней остановили нацистов во Второй мировой войне.
«Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были русские. Спасибо», – сказал Уотерс.
Как сообщалось, в июле заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сооснователю и бывшему лидеру группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу выступить с концертом для участников специальной военной операции.