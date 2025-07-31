Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.22 комментария
Путин принял в Кремле главу МИД Сирии
В Кремле президент России Владимир Путин встретил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шейбани и делегацией, передает ТАСС. Визит сирийской делегации состоялся в Кремле.
Напомним, в четверг министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.