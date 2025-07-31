Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

«Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.