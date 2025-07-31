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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    6 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    10 комментариев
    31 июля 2025, 19:23 • Новости дня

    Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле президент России Владимир Путин встретил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шейбани и делегацией, передает ТАСС. Визит сирийской делегации состоялся в Кремле.

    Напомним, в четверг министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».

    «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.

    В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.

    Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 18:05 • Новости дня
    Путин и президент Лаоса провели часть переговоров на русском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке.

    Это стало возможно благодаря тому, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена и получил степень почетного доктора этого вуза, сообщил Путин по итогам встречи, передает РИА «Новости».

    «Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле. Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России. Он также напомнил о значении вклада СССР в отношения России и Лаоса.

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    31 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин утвердил повышение пошлин для автомобилистов и мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки, предусматривающие увеличение ряда госпошлин для владельцев транспорта и иностранных граждан с сентября 2025 года.

    Согласно закону, с сентября 2025 года повышается размер госпошлины за получение паспорта транспортного средства до 1200 рублей, а за внесение изменений в него – до 525 рублей, передает РИА «Новости». Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспорта увеличивается втрое: на бумажной основе – до 1,5 тыс. рублей, на пластиковой – до 4,5 тыс. рублей.

    Стоимость национального водительского удостоверения на пластике вырастет до 4 тыс. рублей, а нового поколения – до 6 тыс. рублей. За выдачу международного водительского удостоверения теперь придется платить 3,2 тыс. рублей. Возрастут пошлины за свидетельство допуска к перевозке опасных грузов и его продление – до 2250 и 1,5 тыс. рублей соответственно.

    Пошлина за металлические госзнаки «Транзит» для автомобилей составит 2,4 тыс. рублей, за бумажные – 300 рублей. Государственные регистрационные знаки подорожают: для автомобилей – до 3 тыс. рублей, для мотоциклов и прицепов – до 2250 рублей. Существенно возрастут сборы за оформление изменений конструкции транспортных средств – до 4,5 и 3 тыс. рублей соответственно.

    Впервые вводится пошлина за внесение данных в систему техосмотра – 500 рублей, а также за заключение о соответствии материальной базы автошкол – 15 тыс. рублей. Для иностранцев и лиц без гражданства устанавливается пошлина за постановку на учет по месту пребывания – 500 рублей, за продление срока временного пребывания – 1 тыс. рублей, за регистрацию по месту жительства – 1 тыс. рублей.

    Отмечается, что пошлины не затронут участников эксперимента по новым механизмам учета иностранцев. За выдачу или переоформление патента иностранцу и продление разрешения на работу потребуется заплатить 4,2 тыс. рублей, за дубликат или изменения – 2,1 тыс. рублей. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, но не ранее месяца после публикации.

    Ранее Путин подписал закон об освобождении участников СВО от госпошлины по судебным делам.

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    31 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Сирия объявила о намерении наладить сотрудничество с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В российской столице прошла первая официальная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений.

    Дамаск заинтересован в построении правильного взаимодействия между Сирией и Россией, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    По его словам, отношения между народами двух стран имеют исторический характер, однако существуют сложности, которые необходимо преодолеть: «Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении».

    В ходе переговоров, которые проходят в Москве, российский министр иностранных дел выразил надежду на участие президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в первом саммите Россия – Лига арабских государств, намеченном на 15 октября, пишет РИА «Новости». Лавров подчеркнул значимость этого события для дальнейшего развития двусторонних отношений.

    Глава МИД России также отметил, что Москва искренне желает дружественному сирийскому народу преодолеть все внутриполитические вызовы и полностью стабилизировать ситуацию в стране. Лавров подчеркнул, что Россия внимательно следит за происходящими в Сирии процессами переходного периода и надеется на скорейшее восстановление стабильности.

    Это первая официальная встреча Асаада аш-Шейбани в российской столице. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ходе переговоров министры обсуждают актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международную и региональную повестку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии разногласий между Европой и США по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Лавров подчеркнул, что признание российского статуса Крыма и Донбасса остается обязательным условием для мирного процесса. Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией, по словам Лаврова, сосредоточилось на подготовке к новой войне.

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    31 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром.

    По информации российского Минобороны, главы оборонных министерств рассмотрели текущее положение дел в Ближневосточном регионе и определили возможные направления для дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

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    31 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов

    Путин разрешил взыскивать налоговые долги без участия суда

    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет налоговым органам взыскивать с граждан долги по налогам и штрафам во внесудебном порядке, если с налоговыми органами нет спора.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, внесудебный порядок распространяется на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам в объеме, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета. Если есть спор с налоговой, взыскание задолженности продолжит проходить через суд, передает РИА «Новости».

    На принятие решения о взыскании долга и его направление гражданину налоговикам дается шесть месяцев с даты окончания срока исполнения требования. Уведомления будут отправляться через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» либо заказным письмом, если электронная доставка невозможна. Гражданин сможет оспорить сумму долга до начала взыскания, подав заявление о перерасчете или жалобу.

    Взыскание будет происходить поэтапно: вначале со счетов, электронных кошельков и цифровых рублей, затем – с наличных средств и имущества, кроме предметов повседневного пользования. Депутат Никита Чаплин отметил, что данный механизм уже доказал эффективность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а теперь логично распространяется и на физических лиц. Ключевым условием является отсутствие спора по сумме долга.

    Чаплин подчеркнул, что закон позволит снизить нагрузку на суды и ускорит погашение задолженностей, при этом права граждан остаются защищенными: «Это баланс между интересами бюджета и защитой граждан». Также, по словам депутата, цифровые сервисы для уведомлений минимизируют риск их неполучения, а поэтапное взыскание исключит изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни.

    Ранее Федеральная служба судебных приставов начала верификацию должников с помощью единого регистра населения, чтобы избежать ошибок, связанных с совпадением имен и фамилий.

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    31 июля 2025, 16:31 • Новости дня
    Лавров подтвердил поддержку суверенитета Сирии на встрече с Шибани

    Лавров подчеркнул суверенитет Сирии и необходимость внутреннего диалога

    Tекст: Денис Тельманов

    На переговорах в Москве российский министр иностранных дел заявил о важности независимого разрешения сирийских проблем при участии всех групп населения.

    В ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сирии Асаадом Шибани российская сторона вновь подтвердила неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что все вопросы внутренней повестки должны решаться самими сирийцами с помощью широкого диалога для укрепления гражданского мира и национального согласия, а также для защиты прав и учета интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества.

    По итогам переговоров стороны согласовали необходимость активизации усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Российский МИД сообщил, что Москва и Дамаск продолжат контакты на различных уровнях как по двусторонней, так и международной повестке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани заявил о намерении Дамаска проводить открытую политику со всеми государствами. Глава Сирии Ахмед аш-Шараа отказался пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита. Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов в Сирии на фоне обострения ситуации.

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    31 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    Песков: Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит выступят для СМИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Лаосской Народно-Демократической Республики Владимир Путин и Тхонглун Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики обменяются подписанными документами и сделают заявления для СМИ, сказал Песков, передает ТАСС.

    В среду сообщалось, что Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.

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    31 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин принял президента Лаоса в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры обменялись крепким рукопожатием и обнялись, передает ТАСС.

    Затем начались переговоры в узком формате, в ходе которых президенты планируют обсудить расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по вопросам глобальной повестки.

    Во встрече с российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минстроя Сергей Лавров и Ирек Файзуллин, заместитель главы Минобороны Александр Фомин и заместитель главы Минфина Алексей Сазанов. По итогам саммита ожидается подписание совместных документов и заявление лидеров для прессы.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Лаоса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 12:41 • Новости дня
    Лавров: Россия признательна Сирии за безопасность российских объектов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани заявил о признательности Москве за обеспечение безопасности российских граждан и объектов в Сирии, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров сообщил, что Москва и Дамаск договорились провести инвентаризацию всех имеющихся между странами соглашений. По его словам, соответствующая работа уже согласована и стороны приступят к ее реализации в ближайшее время.

    В феврале российский МИД заявлял, что Россия рассматривает развитие связей с Сирией и обсуждает вопрос военного присутствия на ее территории.

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    31 июля 2025, 17:33 • Новости дня
    Путин поручил завершить проектирование ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам совещания с правительством, которое состоялось 2 июля.

    Кабинет министров совместно с РЖД получил задачу принять меры, гарантирующие завершение проектирования всех этапов строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Также в числе поручений – формирование модели развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей по всей стране.

    Вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с правительством 2 июля сообщил, что проект высокоскоростной магистрали достиг завершающей стадии разработки и получил необходимое финансирование.

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    31 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    Глава Минобороны Сирии приехал в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.

    Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Москву, передает РИА «Новости».

    По информации сирийского агентства SANA, сирийский министр рассчитывает провести встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе переговоров запланировано обсуждение ряда вопросов, представляющих взаимный интерес двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости полной и окончательной отмены санкций против Сирии. Сирия подтвердила намерение укреплять сотрудничество с Россией.

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    31 июля 2025, 12:57 • Новости дня
    Лавров призвал отменить санкции против Сирии раз и навсегда

    Tекст: Вера Басилая

    Введенные против Дамаска санкции вредят населению Сирии, а не властям, и должны быть отменены окончательно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Санкции против Сирии нужно отменить раз и навсегда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой, передает ТАСС.

    По его словам, санкции наносили вред исключительно сирийскому народу, а не политическим деятелям. Лавров заявил, что российская сторона готова помогать Сирии в процессе восстановления после конфликта, поддерживать единство и независимость страны. Министр уточнил, что Москва и Дамаск договорились продолжить диалог по вопросам постконфликтного восстановления Сирии и оказания поддержки сирийскому народу.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Дамаск за вклад в обеспечение безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне нестабильной ситуации. В Москве состоялась первая официальная встреча Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани, где стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

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