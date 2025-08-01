Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

Россия столкнулась с опасной дефляцией Банк России так сильно хотел побороть инфляцию, что это привело к обратному эффекту – дефляции. А такой феномен в виде снижения цен только на первый взгляд безобиден. Если экономика попадает в дефляционную спираль, выбраться из нее намного сложнее, чем бороться с инфляцией. Как долго еще цены в России будут падать? Подробности Перейти в раздел

Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности Перейти в раздел

Как СВО изменила логистику армии 1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности Перейти в раздел

Запад припугнул Зеленского золотым унитазом Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел