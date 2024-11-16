16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.43 комментария
Кремль раскрыл подробности о разговоре Путина и Шольца
Песков: Путин и Шольц разговаривали по телефону ровно час
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем длился один час, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, беседа между двумя лидерами продолжалась ровно один час, передает ТАСС.
Кроме того, Песков сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, что опровергает ранее появившуюся информацию о такой инициативе со стороны французского лидера.
Ранее Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе канцлера ФРГ, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины, а также затронули темы энергетического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Шольц звонил Путину.