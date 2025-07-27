WP узнала о финансовых механизмах стран ЕС для снабжения Киева оружием

Tекст: Ирма Каплан

«Европейские покровители Украины хотят извлечь выгоду из плана, согласно которому администрация Трампа разрешит странам поставлять существующие системы вооружений или боеприпасы на Украину, а затем закупать замену. Вашингтон также может перенаправить поставки в другие государства и продать их для реэкспорта на Украину. В первую очередь речь идет о батареях ПВО Patriot и ракетах-перехватчиках», – пишет Washington Post (WP).

Газета отмечает, что Германия изменила конституцию, чтобы получить возможность занять сотни млрд евро для военных расходов, включая закупку вооружений для Украины. Власти Германии уже предложили оплатить поставку двух батарей Patriot и возглавляют переговоры с другими странами, готовыми выделить средства на дополнительные комплексы,

Норвегия, обладающая крупнейшим в мире суверенным фондом благодаря доходам от нефти, также выразила готовность профинансировать одну систему Patriot и увеличила годовую помощь Киеву до 7,8 млрд долларов. По словам генсека НАТО Марка Рютте, по меньшей мере шесть стран, включая Данию, Швецию, Финляндию, Британию, Нидерланды и Канаду, выразили желание присоединиться к коллективному финансированию закупок вооружений.

В то же время ряд европейских столиц ожидает проработки схемы, чтобы затем объединить ресурсы и источники финансирования. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Копенгаген не сможет действовать в одиночку и рассчитывает на партнерство других государств.

Однако даже страны, готовые инвестировать, требуют большей прозрачности от США, в частности относительно сроков восполнения переданных Украине систем. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул важность этих деталей для партнеров.

Великобритания пока не объявила о планах приобретать для Киева комплексы Patriot, а премьер Кир Стармер не уточнил, будет ли страна участвовать в покупке американских вооружений для Украины.

«При этом, чтобы побудить союзников залезть в карманы, НАТО будет рассматривать военную помощь, предоставляемую Украине, как помощь в выполнении нового обязательства союзников увеличить ежегодные военные расходы до 5% от ВВП, которого требовал Трамп», – напомнила WP.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов. Власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ.