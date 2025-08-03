Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.14 комментариев
Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.14 комментариев
Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.2 комментария
Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.43 комментария
Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если ее общество не примет решение о будущем страны, передает РИА «Новости».
В интервью Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии, он подчеркнул важность осознанного выбора для украинцев.
«Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют...», – рассказал Буданов.
По его словам, если украинское общество не определится, Украина может стать «сюжетом очередной марки», – заявил Буданов.
Он отметил, что для сохранения независимости необходимо четко понимать цели и пути их достижения.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что развал Украины исторически предопределен.
Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.
По его словам, президент США Дональд Трамп теперь получает информационные брифинги по украинскому конфликту от Киева, передает РИА «Новости». Боуз назвал сложившуюся ситуацию «катастрофической» и отметил, что данные, предоставляемые Киеву, искажают реальное положение дел на линии соприкосновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери украинскими войсками города Часов Яр.
Глава МИД Британии Лэмми рассказал о чувстве вины за перепалку Зеленского с Трампом
Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что ощущал вину за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом, передает РИА «Новости».
По словам Лэмми, он испытывал разочарование и упрекал себя за то, что не уделил больше внимания поддержке украинских коллег.
Министр пояснил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с американским лидером в последний момент. В это время британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не смогла качественно подготовить партнеров с Украины к диалогу.
Издание отмечает, что уже на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Даунинг-стрит для дальнейших переговоров.
Ранее в феврале Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме.
Позже в июне Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.
Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.
Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа
Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.
Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.
Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».
В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.
Боец Ротор: освободили Александро-Калиново, так как верим в силу русского оружия
Большинство оборонявших Александро-Калиново в ДНР составляли иностранные наемники, сообщил и. о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Ротор, передает РИА «Новости».
Он уточнил: «В основном это 60-70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь».
По словам Ротора, сначала российские военные предполагали, что слышат украинскую речь, но при сближении выяснили, что среди солдат противника звучит иностранная речь, преимущественно на английском языке. Он подчеркнул, что наемники прибыли из разных стран, из-за чего возникали трудности во взаимодействии между ними.
Бойцы столкнулись с глубоким рвом шириной 2,5 метра, высотой бруствера около трех метров, а также с колючей проволокой, натянутой внутри рва. Российские военные нашли лазейку и смогли начать штурм.
В ходе операции бойцы отряда «Штурмовой» и мотострелкового батальона заходили пешими группами и на бронетехнике, столкнувшись с массированными атаками беспилотников, включая дроны «Вампир» и «Баба-Яга». Доступ к селу удалось получить неожиданно для противника с северного направления после освобождения соседнего участка союзниками из 33-го мотострелкового полка 20-й дивизии.
«Несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями», – добавил Ротор.
Ранее замкомандира отряда Ротор рассказал о контрвоздушной войне за Александро-Калиново.
Украинский офис генерального прокурора заочно предъявил обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву за поддержку российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».
В официальном заявлении украинской стороны говорится: «Органы прокуратуры Украины заочно сообщили о подозрении губернатору Воронежской области РФ в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины».
В обвинении отмечается, что Гусев оказывал финансовую и материальную поддержку российским военным, в частности, передавал беспилотники, радиооборудование, генераторы, автомобили, а также выделял деньги из резервного фонда региона для нужд военнослужащих.
Ранее на Украине уже неоднократно выдвигались заочные обвинения в адрес российских чиновников, однако это не имело для них юридических последствий.
Ранее Николая Баскова объявили в розыск на Украине.
Омбудсмен Колесник сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных
Украинские власти отказываются принять из России около 90 своих граждан, включая военнопленных и гражданских заключенных, сообщает ТАСС.
По словам омбудсмена ВГА Харьковской области Виктории Колесник-Лавинской, эти люди находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией, потому что Киев не предоставил гарантий для их транзита.
Колесник-Лавинская уточнила, что среди депортированных есть жители Харьковской области, многие из которых сначала перешли на сторону России, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину и отказались получать российские паспорта. Ряд из них ранее уже отбыли наказание в российских тюрьмах за теракты и пособничество, но после амнистии отказались принимать гражданство России, в результате чего были депортированы.
По существующим договоренностям, Украина должна была забрать этих граждан на пункте пропуска через Грузию, однако страна их юридически не оформляет и не принимает. Грузия, со своей стороны, также отказывается разрешать транзит, если Украина не заберет своих граждан, а Молдавия с июля закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.
Омбудсмен подчеркнула, что украинцы вынуждены находиться на нейтральной территории в тяжелых условиях – в сыром подвале без окон и вентиляции.
Доступ к магазинам для этих людей закрыт, а еда и вода, предоставляемые волонтерами и Красным Крестом, крайне ограничены. По ее словам, 21 июля один из находящихся там людей совершил самоубийство. Омбудсмен добавила, что Киев затягивает оформление и выдачу документов, используя ситуацию как политический инструмент.
Ранее российская сторона предложила осуществить обмен не менее 1200 военнопленных с обеих сторон.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина вынуждена принимать тела своих погибших.
Историческая часть города, расположенная на правом берегу, освобождена, передает ТАСС.
Как сообщил Марочко, военнослужащие ВСУ пытаются заходить в населенный пункт с юго-запада, однако российские войска регулярно наносят по ним удары.
«И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков», – сказал он.
Эксперт подчеркнул, что район автовокзала Волчанска, где находились основные пути снабжения противника, перешел под плотный огневой контроль российских подразделений. По его словам, российские военнослужащие развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов, где также противник отступает на другой берег.
Марочко пояснил, что водная преграда в виде реки Волчья становится барьером для украинских формирований и облегчает российским силам действия оборонительного характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку. Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.
Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»
Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».
Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.
По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.
В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.
Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.
Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.
Власти украинского города Городок вырубили деревья из-за того, что они советские
В пригороде Львова во время реконструкции площади были вырублены 70 деревьев, причиной чему стало их советское происхождение, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ уточняют, что мэр Владимир Ременяк заявил, что эти деревья были посажены «в советское время без надобности». По его словам, ценности они не представляли. Также сообщается, что вместо деревьев высадят кустарники.
Работы по реконструкции ведутся в сотрудничестве с Польшей по проекту, 60% которого финансирует Евросоюз. Общая стоимость работ составляет 27,3 млн гривен, что эквивалентно более 560 тыс. евро. Финансирование со стороны ЕС покрывает значительную часть затрат.
В 2015 году украинские власти приняли закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников советской эпохи и переименование улиц. За последние годы эта политика расширилась, и меры направлены также против любых объектов, ассоциируемых с Россией.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.
Глава российской делегации Владимир Мединский назвал подобную инициативу проявлением «абсолютной нравственной деградации».
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила предложение мэра Львова с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», – сообщил Мельниченко в Telegram.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. В связи с происшествием в городе временно ограничена работа мобильного интернета, приостановлено движение общественного транспорта, объявлен режим «Воздушной опасности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Азовского моря.
Расчеты БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и артиллеристы группировки «Южная» выявили и уничтожили две точки управления дронами ВСУ у Григоровки, передает РИА «Новости».
В ЮВО уточнили, что военные обнаружили место взлета и укрытие украинского БПЛА «Баба-яга» в лесопосадках, после чего разведданные были оперативно переданы артиллеристам.
Разведывательные данные были переданы артиллеристам подразделения, после чего расчетом орудия «Нона-С» позиция была оперативно уничтожена.
За сутки специалисты БПЛА уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на данном участке. Вторую точку взлета украинских беспилотников выявили во время запуска, после чего расчет БПЛА «Южной» группировки точным ударом уничтожил вражеский дрон вместе с укрытием.
Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.
Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник при этом потерял до 150 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
Параллельно подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ возле Малой Корчаковки, Окопа, Перше Травни, Юнаковки и Андреевки Сумской области.
А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.
При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк и три артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Торского, Лозового, Новоселовки ДНР и Купянска Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Потери противника составили более 230 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и семь станций РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Удачного, Петровского, Красноармейска, Владимировки ДНР и Дачного Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Ольговского, Темировки, Полтавки Запорожской области, Новопетровского, Январского, Вороного Днепропетровской области и Искры ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Лукьяновского, Павловки, Степногорска Запорожской области, Садового, Антоновки и Токаревки Херсонской области.
Противник при этом потерял свыше 80 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и шесть станций РЭБ. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA, пять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне вечером сообщалось что морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.
Украинское правительство испытывает серьёзные опасения по поводу развития ситуации на фронте и усиливающейся принудительной мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса для InfoBRICS. По словам аналитика, «безусловно, оно опасается, что ситуация перейдет точку невозврата и приведет к появлению «внутреннего фронта» в условиях текущего конфликта».
Лейрос отмечает, что в стране становится всё больше мятежных группировок, которые требуют прекращения боевых действий. Также, по его данным, зафиксирован рост числа нападений на украинские военкоматы, что свидетельствует о недовольстве среди населения.
Аналитик считает, что даже абсолютная власть Владимира Зеленского не обеспечивает его и его окружению полной безопасности, поскольку недовольство среди граждан стремительно нарастает. По мнению Лейроса, ситуация в стране развивается так, что «крах режима стал лишь вопросом времени».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. В Раде назвали стоимость откупа от призыва в столице Украины, которая составляет 800 тыс. гривен. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.
По его словам, западные страны выстроили на Украине независимую антикоррупционную систему с целью сбора компромата на украинских чиновников, а не для реальной борьбы с коррупцией, передает ТАСС. Прозоров добавил, что Запад оказывал прямую помощь в создании антикоррупционной вертикали власти в стране.
Он также сообщил, что эти структуры были оснащены современным оборудованием, предоставленным западными кураторами, и имели доступ к важной информации.
Экс-офицер СБУ отметил, что основной задачей антикоррупционных органов был сбор компрометирующей информации на представителей власти Украины. По мнению Прозорова, киевские власти регулярно пытались ограничить деятельность этих структур, так как опасались возможного разоблачения.
Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что антикоррупционные органы могут раскрыть серьезные преступления, связанные с ним и его окружением. Прозоров считает, что для западных кураторов получение компромата на главу государства выгодно, и именно это сейчас происходит на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве. Депутаты из фракции Зеленского отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за страха последствий. Зеленский запер послов G7 в комнате без связи в момент принятия закона о НАБУ.