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Языковой омбудсмен заявил о переходе к «наступательной» украинизации
Языковой омбудсмен Кремень: Киев переходит от «ласковой» к «наступательной» украинизации
Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе к строгому контролю соблюдения языкового закона, охватывающего все без исключения сферы общественной жизни, включая медиа и сферу обслуживания.
Украина переходит к более строгой политике украинизации, сообщает РБК со ссылкой на издание «Украинская правда».
Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что теперь акцент будет делаться на «наступательной» украинизации, что подразумевает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни. Он отметил, что раньше не было возможности влиять на некоторые медиа и сферы обслуживания, но теперь у властей есть инструменты для мониторинга и наказания нарушителей.
Кремень также подчеркнул, что уровень политической поддержки украинского языка сейчас невероятно высок. Он отвергает слухи о массовом возвращении граждан к использованию русского языка в быту, отмечая, что общение на других языках разрешено в частной жизни. По его мнению, для увеличения использования украинского языка дома он должен присутствовать повсеместно.
В ходе интервью обсуждался вопрос о «языковых инспекторах» в Ивано-Франковской области. Омбудсмен заверил, что на Украине нет таких инспекторов, а только неравнодушные граждане, которые имеют право общаться на любом языке. Кремень подчеркнул, что двуязычие может привести к «языковой шизофрении» и угрожает национальным интересам. Закон 2019 года обязывает всех поставщиков услуг предоставлять информацию на украинском языке, а с 2022 года введена административная ответственность за нарушения со штрафами от 3,4 до 11,9 тыс. грн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за увеличения числа русскоговорящих переселенцев, а ранее пожаловался, что в городе стало больше русского языка, и предложил ввести «языковых инспекторов» для реагирования на эту ситуацию.