Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал к ужесточению украинизации населения

Tекст: Валерия Городецкая

«Я был сторонником ласковой украинизации, но вижу, что она должна выйти на более серьезный уровень. Не скажу о жесткой украинизации, но требования в языковом вопросе должны быть ужесточены», – сказал он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Марцинкив добавил, что общество должно стремиться к максимально полному переходу на украинский язык и поддерживать такие инициативы на уровне повседневного общения.

В сентябре Марцинкив пожаловался, что в городе стало больше русского языка, и предложил ввести «языковых инспекторов» «шпрехенфюреров». Эксперты считают, что такие инициативы являются очередным пропагандистским трюком, на котором можно заработать, сделать карьеру и избежать мобилизации в ВСУ. В то же время, в Одесской области зафиксировано значительное количество нарушений языкового закона, и регион занял третье место по их числу на юге Украины, заявила представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.