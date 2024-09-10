  • Новость часаПодполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    Гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию
    Адмирал: Подготовка к учениям «Океан-2024» проводилась скрытно и в сжатые сроки
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    Под санкции США попали торговые корабли России
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Вучич: Приштина хочет изгнать сербов из Косово и Метохии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    6 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    6 комментариев
    10 сентября 2024, 21:15 • В мире

    На Западе Украины объявили войну русскому языку вместо отправки на фронт

    На Западе Украины объявили войну русскому языку вместо отправки на фронт
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пожаловался, что в городе стало больше русского языка. В качестве реагирования он предложил ввести «языковых инспекторов». Как отмечают эксперты, так называемые шпрехенфюреры – это очередной пропагандистский трюк, на котором можно заработать, сделать карьеру и избежать мобилизации в ВСУ.

    В Ивано-Франковске на общественных началах появятся «языковые инспекторы», сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, русского языка в городе стало больше – и это «проблема». Появление языковых патрулей мэр обсуждал на этой неделе с уполномоченным по защите госязыка на Украине Тарасом Кременем, который посетил город.

    Русский язык активно вытесняется на Украине с 2014 года. По состоянию на этот год преподавание русского языка оставалось в трех украинских школах, о чем сообщал Кремень в своем докладе. Ранее летом Рада приняла законопроект, разрешающий использовать в детсадах любые языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского.

    Как говорил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, «русский должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов». Сейчас в стране существует административная ответственность для должностных лиц, органов госвласти и местного самоуправления, руководства и работников компаний всех форм собственности за использование негосударственного языка.

    За соблюдением языкового режима следят специальные государственные уполномоченные, окологосударственные «мовные активисты» или «шпрехенфюреры», а также самодеятельные «мовные полицаи». Их главная задача заключается в том, чтобы русский язык не присутствовал в официальной сфере, торговле, бытовом обслуживании и культуре.

    Однако многие украинцы продолжают говорить по-русски в повседневной жизни, что часто становится поводом для конфликтов. При этом украинский язык теряет популярность среди школьников. По данным госслужбы качества образования, после начала СВО 91% школьников назвали украинский родным языком, но в период 2023-2024 годов – уже 74%.

    Число учеников, которые используют исключительно госязык на уроках и перерывах, упало на 8%. На чисто украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников. Также на 11% упало число старшеклассников, которые используют украиноязычный контент в интернете. И это при том, что именно школьники являются главной целью насильственной украинизации.

    Что касается инициативы Марцинкива, то многие на Украине отнеслись к ней скептически. Например, украинский политолог Кость Бондаренко заинтересовался, получат ли «инспекторы» бронь от мобилизации.

    «Преследование будет касаться тотально русскоязычных или же будут введены штрафы за каждое случайно использованное русское слово? А как быть с теми, которые считают себя не русскоязычными, а носителями «слобожанского диалекта» (как, к примеру, Арсен Аваков*)? И что делать с задержанными? Отправлять на перевоспитание в Куты или Ворохту? Расстреливать? Или передавать в ТЦК?» – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

    Политолог также задается вопросами о том, решены ли другие проблемы города. «Франковск во всемирных рейтингах городов стабильно входит в первую десятку? Благополучие граждан бьет все рекорды?» – добавляет политолог. Другие эксперты и вовсе считают, что

    эта инициатива не даст результатов, но позволит участникам патрулей сделать карьеру.

    «В Ивано-Франковской области родился Степан Бандера, поэтому регион – дремучая столица бандеровщины. Появление «языковых инспекторов» – это пропагандистский трюк и желание подтвердить, что в городе ненавидят Россию больше всех. «Шпрехенфюреры» – это давняя задумка. Они уже зарабатывают на доносах», – отмечает Владимир Скачко, киевский политолог.

    По его словам, русского языка в Ивано-Франковске стало больше из-за беженцев. «По разным оценкам, их от полутора до двух миллионов человек, они уезжают подальше от фронта. И конечно, несут с собою свою языковую культуру», – пояснил эксперт.

    В Ивано-Франковск приезжают жители Запорожья, Харькова, Краматорска и других городов, добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ): «Если людей на работе заставляют говорить по-украински, то на улице и в быту они говорят по-русски, что на Западной Украине воспринимается очень негативно». По ее словам,

    на Западной Украине распространены доносы на соседей-беженцев.

    «Инициатива Марцинкива – это очередной плевок тем, кто говорит, «а где вы видели бандеровцев?», и тем, кто называет «выдумками» преследования по языковому принципу. «Чем дальше, тем больше Украина становится нацистским государством», – считает Шеслер.

    В борьбе с русским языком Ивано-Франковск ничем не отличается ни от Львова, ни от Тернополя, ни от любого другого города на Западной Украине, добавляет собеседница. «Более того, языковая дискриминация присутствует в Одессе, Николаеве, Харькове и Днепропетровске. По требованию Кременя постоянно идут проверки соблюдения закона о языках. Преследованию подлежат даже кассиры, продавцы, водители трамваев, которые говорят на русском языке. Но инициатива мэра Ивано-Франковска особенно цинична», – отметила Шеслер.

    Десятая статья конституции, которой «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», для властей страны давно не указ. «С 2014 года власть считает эту статью атавизмом. Статью не отменяют, лишь бы не давать дополнительные козыри и аргументы тем, кто обвиняет власть в ксенофобии», – говорит Скачко.

    По мнению Шеслер, это очередная демонстрация того, что «украинская конституция – просто бумажка». «Конституцию столько раз меняли и переписывали, что на 10-ю статью уже никто не обращает внимания. Запрет русского языка на телевидении, в школах, в торговых учреждениях – это прямое нарушение основного закона, хотя Конституционный суд постоянно заявляет, что никакого нарушения 10-й статьи нет», – подчеркнула председатель СППУ.

    Скачко напомнил, что в западных областях страны у власти находятся люди, чья деятельность основана на «гуманитарном русофобском идиотизме, который они навязывают всем остальным». При этом в регионе процветает коррупция и желание воевать чужими руками, отметил собеседник. Политолог не удивлен тем, что сверхактивная борьба за украинский язык сочетается с «ухилянтством» – уклонением от призыва на фронт, особенно на Западной Украине.

    «Жители Галичины считают себя пассионариями, благодаря которым сохранилась Украина. Но воевать они не умеют. Палачи, предатели и полицаи – очень плохие солдаты, потому что они трусливы. Но поскольку они вбили себе в голову мысль о том, что они основа национального возрождения, то на практике они действуют совсем по-другому. Они хотят, чтобы русские Украины убивали русских России», – подчеркнул Скачко.

    В то же время Шеслер особо отметила, что функции языковых патрулей выполняют не радикалы или нацисты, а карьеристы и подлецы, которым нужна бронь от военного призыва. «Мобилизация проходит мимо них. Все они хорошо защищены от попадания на фронт. Борцов за чистоту украинской мовы обходят стороной все ТЦК. Так наверняка будет и в будущем», – подытожила Шеслер.

    *внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

    Главное
    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани
    Власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    Иванишвили стал первым номером в предвыборном списке «Грузинской мечты»
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    Эксперт назвал причину слабости искусственного интеллекта в новых iPhone 16
    Скончался солист Московского театра и оперетты Голубев

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне стали охотнее выбирать власть

    Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности

    Перейти в раздел

    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская дипломатия споткнулась на стиральной машине

    Киевский режим произвел на свет очередной политический анекдот. Причиной отзыва временного поверенного Украины в Грузии официально назван тот факт, что дипломат «в военное время приобрел стиральную машину». Каковы реальные причины этой загадочной кадровой перестановки? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    • Константин Косачев Константин Косачев
      Европа недооценила свою зависимость от России

      Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

      4 комментария
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Германская экономика теряет лицо

      Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

      6 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............