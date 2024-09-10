На Западе Украины объявили войну русскому языку вместо отправки на фронт

Tекст: Андрей Резчиков

В Ивано-Франковске на общественных началах появятся «языковые инспекторы», сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, русского языка в городе стало больше – и это «проблема». Появление языковых патрулей мэр обсуждал на этой неделе с уполномоченным по защите госязыка на Украине Тарасом Кременем, который посетил город.

Русский язык активно вытесняется на Украине с 2014 года. По состоянию на этот год преподавание русского языка оставалось в трех украинских школах, о чем сообщал Кремень в своем докладе. Ранее летом Рада приняла законопроект, разрешающий использовать в детсадах любые языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского.

Как говорил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, «русский должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов». Сейчас в стране существует административная ответственность для должностных лиц, органов госвласти и местного самоуправления, руководства и работников компаний всех форм собственности за использование негосударственного языка.

За соблюдением языкового режима следят специальные государственные уполномоченные, окологосударственные «мовные активисты» или «шпрехенфюреры», а также самодеятельные «мовные полицаи». Их главная задача заключается в том, чтобы русский язык не присутствовал в официальной сфере, торговле, бытовом обслуживании и культуре.

Однако многие украинцы продолжают говорить по-русски в повседневной жизни, что часто становится поводом для конфликтов. При этом украинский язык теряет популярность среди школьников. По данным госслужбы качества образования, после начала СВО 91% школьников назвали украинский родным языком, но в период 2023-2024 годов – уже 74%.

Число учеников, которые используют исключительно госязык на уроках и перерывах, упало на 8%. На чисто украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников. Также на 11% упало число старшеклассников, которые используют украиноязычный контент в интернете. И это при том, что именно школьники являются главной целью насильственной украинизации.

Что касается инициативы Марцинкива, то многие на Украине отнеслись к ней скептически. Например, украинский политолог Кость Бондаренко заинтересовался, получат ли «инспекторы» бронь от мобилизации.

«Преследование будет касаться тотально русскоязычных или же будут введены штрафы за каждое случайно использованное русское слово? А как быть с теми, которые считают себя не русскоязычными, а носителями «слобожанского диалекта» (как, к примеру, Арсен Аваков*)? И что делать с задержанными? Отправлять на перевоспитание в Куты или Ворохту? Расстреливать? Или передавать в ТЦК?» – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

Политолог также задается вопросами о том, решены ли другие проблемы города. «Франковск во всемирных рейтингах городов стабильно входит в первую десятку? Благополучие граждан бьет все рекорды?» – добавляет политолог. Другие эксперты и вовсе считают, что

эта инициатива не даст результатов, но позволит участникам патрулей сделать карьеру.

«В Ивано-Франковской области родился Степан Бандера, поэтому регион – дремучая столица бандеровщины. Появление «языковых инспекторов» – это пропагандистский трюк и желание подтвердить, что в городе ненавидят Россию больше всех. «Шпрехенфюреры» – это давняя задумка. Они уже зарабатывают на доносах», – отмечает Владимир Скачко, киевский политолог.

По его словам, русского языка в Ивано-Франковске стало больше из-за беженцев. «По разным оценкам, их от полутора до двух миллионов человек, они уезжают подальше от фронта. И конечно, несут с собою свою языковую культуру», – пояснил эксперт.

В Ивано-Франковск приезжают жители Запорожья, Харькова, Краматорска и других городов, добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ): «Если людей на работе заставляют говорить по-украински, то на улице и в быту они говорят по-русски, что на Западной Украине воспринимается очень негативно». По ее словам,

на Западной Украине распространены доносы на соседей-беженцев.

«Инициатива Марцинкива – это очередной плевок тем, кто говорит, «а где вы видели бандеровцев?», и тем, кто называет «выдумками» преследования по языковому принципу. «Чем дальше, тем больше Украина становится нацистским государством», – считает Шеслер.

В борьбе с русским языком Ивано-Франковск ничем не отличается ни от Львова, ни от Тернополя, ни от любого другого города на Западной Украине, добавляет собеседница. «Более того, языковая дискриминация присутствует в Одессе, Николаеве, Харькове и Днепропетровске. По требованию Кременя постоянно идут проверки соблюдения закона о языках. Преследованию подлежат даже кассиры, продавцы, водители трамваев, которые говорят на русском языке. Но инициатива мэра Ивано-Франковска особенно цинична», – отметила Шеслер.

Десятая статья конституции, которой «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», для властей страны давно не указ. «С 2014 года власть считает эту статью атавизмом. Статью не отменяют, лишь бы не давать дополнительные козыри и аргументы тем, кто обвиняет власть в ксенофобии», – говорит Скачко.

По мнению Шеслер, это очередная демонстрация того, что «украинская конституция – просто бумажка». «Конституцию столько раз меняли и переписывали, что на 10-ю статью уже никто не обращает внимания. Запрет русского языка на телевидении, в школах, в торговых учреждениях – это прямое нарушение основного закона, хотя Конституционный суд постоянно заявляет, что никакого нарушения 10-й статьи нет», – подчеркнула председатель СППУ.

Скачко напомнил, что в западных областях страны у власти находятся люди, чья деятельность основана на «гуманитарном русофобском идиотизме, который они навязывают всем остальным». При этом в регионе процветает коррупция и желание воевать чужими руками, отметил собеседник. Политолог не удивлен тем, что сверхактивная борьба за украинский язык сочетается с «ухилянтством» – уклонением от призыва на фронт, особенно на Западной Украине.

«Жители Галичины считают себя пассионариями, благодаря которым сохранилась Украина. Но воевать они не умеют. Палачи, предатели и полицаи – очень плохие солдаты, потому что они трусливы. Но поскольку они вбили себе в голову мысль о том, что они основа национального возрождения, то на практике они действуют совсем по-другому. Они хотят, чтобы русские Украины убивали русских России», – подчеркнул Скачко.

В то же время Шеслер особо отметила, что функции языковых патрулей выполняют не радикалы или нацисты, а карьеристы и подлецы, которым нужна бронь от военного призыва. «Мобилизация проходит мимо них. Все они хорошо защищены от попадания на фронт. Борцов за чистоту украинской мовы обходят стороной все ТЦК. Так наверняка будет и в будущем», – подытожила Шеслер.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов