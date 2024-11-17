16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.82 комментария
Бывшего главу Минобороны Грузии объявили в международный розыск
Российские власти обвинили Давида Кезерашвили в мошенничестве и назначили ему заочный арест
Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили переобъявлен в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве, суд в Москве избрал ему заочный арест, решение вступило в силу.
Как сообщило ТАСС, российские правоохранители внесли бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, московский суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста.
Лефортовский суд Москвы подтвердил факт заочного ареста Кезерашвили. Его представители не обжаловали это решение, и оно вступило в законную силу. В розыскной карточке МВД указано, что Кезерашвили является фигурантом двух уголовных дел и вновь объявлен в розыск.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин еще в 2016 году упоминал, что Кезерашвили остается обвиняемым в деле о военных преступлениях во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В этом деле также фигурируют другие высокопоставленные чиновники Грузии, включая Мерабишвили и Каландадзе.
Напомним, ранее фигура Кезерашвили упоминалась в контексте создания в Грузии мошеннического кол-центра «Морган лимитед», который обманом вымогали деньги у европейцев, предлагая им инвестировать в выгодные торговые платформы.