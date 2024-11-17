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    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    82 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

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    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

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    17 ноября 2024, 03:19 • Новости дня

    Бывшего главу Минобороны Грузии объявили в международный розыск

    Российские власти обвинили Давида Кезерашвили в мошенничестве и назначили ему заочный арест

    Tекст: Максим Попов

    Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили переобъявлен в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве, суд в Москве избрал ему заочный арест, решение вступило в силу.

    Как сообщило ТАСС, российские правоохранители внесли бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, московский суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста.

    Лефортовский суд Москвы подтвердил факт заочного ареста Кезерашвили. Его представители не обжаловали это решение, и оно вступило в законную силу. В розыскной карточке МВД указано, что Кезерашвили является фигурантом двух уголовных дел и вновь объявлен в розыск.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин еще в 2016 году упоминал, что Кезерашвили остается обвиняемым в деле о военных преступлениях во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В этом деле также фигурируют другие высокопоставленные чиновники Грузии, включая Мерабишвили и Каландадзе.

    Напомним, ранее фигура Кезерашвили упоминалась в контексте создания в Грузии мошеннического кол-центра «Морган лимитед», который обманом вымогали деньги у европейцев, предлагая им инвестировать в выгодные торговые платформы.

    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

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    16 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении России уничтожить Украину

    Зеленский заявил о необходимости объединить усилия всего мира для защиты интересов Украины

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил студентам и преподавателям вузов Колумбии о желании России уничтожить Украину.

    Как сообщает RT, во время своего визита в Колумбию президент Зеленский заявил, что  Россия якобы стремится уничтожить Украину. Он подчеркнул необходимость укрепления позиции Украины, чтобы противостоять таким намерениям.

    Также глава киевского режима отметил важность международной поддержки. По его словам, для обеспечения безопасности Украины требуется объединение мирового сообщества вокруг страны. Зеленский подчеркнул, что для этого необходимо разработать план, по которому будут проводиться дипломатические дискуссии с Москвой. Это позволит эффективно обсуждать и находить решения в сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 04:47 • Новости дня
    Авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ

    Удар по станции в Раздельной нарушил логистическую цепь из Румынии на трое суток

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара по железнодорожному узлу в Раздельной уничтожен военный груз, что привело к нарушению одной из крупнейших логистических цепочек из Румынии на трое суток, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной», – приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

    Он также отметил, что степень повреждений железнодорожного узла будет выясняться, но уже известно, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии.

    Разрушение этой логистической цепи может оказать значительное влияние на поставки и перемещение военных грузов, добавил координатор.

    Напомним, ранее подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области.

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    16 ноября 2024, 22:26 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех по производству БПЛА в Николаеве

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве ракетным ударом был разрушен цех завода, где производили беспилотные летательные аппараты, в результате чего 12 военных погибли и 30 человек пострадали, в том числе иностранцы.

    Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в цехе, принадлежащим  предприятию «Нибулон», находились не только украинские рабочие, но и иностранные военные инженеры. Цех и прилегающая территория были под охраной Национальной гвардии Украины. В соседнем помещении осуществлялся ремонт транспортных средств и установка турельных установок, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, удар был «максимально удачным»: цех уничтожен вместе с оборудованием и готовыми изделиями. После взрыва на место происшествия прибыли скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибли, около 30 человек, включая иностранцев, получили ранения.

    Напомним, ранее авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ.

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    16 ноября 2024, 04:06 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы к Купянску для усиления обороны города

    Командование ВСУ усилило позиции у Купянска в попытке вытеснить российские войска

    Tекст: Максим Попов

    В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои за Купянск, где ВСУ перебрасывает резервы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо Купянска, то могу сразу сказать, что там идут ожесточенные бои. Сейчас противник в спешном порядке перебрасывает резервы, силы и средства для того, чтобы выдавить наши войска с северной окраины населенного пункта, где нашим войскам удалось закрепиться», –приводит ТАСС слова Марочко.

    Он также добавил, что за прошедшие сутки российским войскам удалось «немного расширить» зону ответственности на северо-востоке от Купянска.

    Ранее сообщалось, что российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области.

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    16 ноября 2024, 07:10 • Новости дня
    Обрушение на шахте «Таштагольская» произошло из-за подземного толчка

    Обрушение кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло после толчка 5,4

    Tекст: Максим Попов

    Возможной причиной обрушения кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе стало землетрясение энергетического класса 5,4, сообщили в региональной прокуратуре.

    По словам представителя прокуратуры, толчок мог быть связан с горными работами в шахте. Также рассматривается вероятность, что это явление могло возникнуть из-за естественных процессов в недрах земли, передает ТАСС.

    Напомним, обрушение кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе привело к завалу одного человека.

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    16 ноября 2024, 11:31 • Новости дня
    «Грузинская мечта» победила на выборах в Грузии

    Правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах в Грузии

    Tекст: Вера Басилая

    «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах с результатом 53,93% и получила парламентское большинство, набрав 53,93% голосов, партия получила 89 мандатов из 150, следует из итогового протокола ЦИК Грузии.

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», по данным ЦИК Грузии, получила 53,93% голосов на прошедших парламентских выборах, Это позволило партии обеспечить себе 89 мест из 150 в парламенте. Итоговые результаты огласил секретарь Центризбиркома Георгий Джавахишвили на итоговом заседании.передает ТАСС.

    Помимо «Грузинской мечты», барьер в 5% преодолели четыре оппозиционные партии. Второе место заняла «Коалиция за перемены» с 11,03% голосов, обеспечив себе 19 мандатов. Партия «Единство – Национальное движение» получила 10,17% голосов и 16 мандатов. Еще 14 мандатов достались партии «Сильная Грузия», набравшей 8,81% голосов, и 12 мандатов завоевала партия «Гахария за Грузию» с 7,78% голосов.

    Георгий Джавахишвили также отметил, что итоги голосования были признаны прозрачными и соответствующими международным стандартам, что подтвердили международные наблюдатели, следившие за процессом выборов в республике.

    Ранее грузинская оппозиция потребовала новых выборов в парламент Грузии из-за подмены маркеров Центризбиркомом Грузии за день до голосования 26 октября.

    Между тем, на заседании Центризбиркома Грузии оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили.

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    16 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    Командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском

    Командование ВСУ привлекло силы нацбатов и наемников для борьбы с дезертирством под Купянском

    Tекст: Максим Попов

    Командование ВСУ привлекло наемников и нацбатальоны из-за массового дезертирства в Харьковской области, что вызвало ужесточение карательных мер.

    Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, массовое дезертирство под Купянском стало серьезной проблемой для украинского командования. «Боевики буквально врассыпную убегают со своих позиций под Купянском,» – приводит ТАСС слова эксперта.

    Марочко добавил, что для наказания дезертиров привлекаются нацбатальоны, а также иностранные наемники, которые «не имеют никаких морально-этических принципов». Они выполняют роль заградотрядов, сдерживая украинских боевиков в районе Оскольского водохранилища, отметил он.

    Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебросили резервы к Купянску для усиления обороны города.

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    16 ноября 2024, 06:53 • Новости дня
    Российские войска усилили позиции в районе Невского в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска успешно форсировали реку Жеребец и развили наступление в районе Невского в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо сватовско-кременского участка: еще после освобождения населенного пункта Невское наши военнослужащие начали развивать успех. Боестолкновения идут в Новолюбовке, в районе Новосадового и Ивановки. Сейчас в основном украинские боевики пытаются сдерживать наши войска. Контратакующие действия на данном участке уже снизились в разы. Ну и продвижение наших войск, скажем, оно вполне очевидно, поскольку сейчас нашим военнослужащим удалось форсировать еще в одном месте реку Жеребец – это севернее населенного пункта Невское», приводит ТАСС слова Марочко.

    Напомним, 18 октября Минобороны сообщило, что группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в Луганской народной республике и уничтожила до 3150 военнослужащих противника. Были отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ, уничтожены 21 орудие полевой артиллерии и 21 полевой склад с боеприпасами.

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    16 ноября 2024, 10:41 • Новости дня
    Председателя ЦИК Грузии в ходе заседания облили краской

    Tекст: Александра Юдина

    Во время заседания Центризбиркома Грузии оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили.

    Во время заседания Центральной избирательной комиссии Грузии член комиссии от оппозиции Киртадзе облил черной краской председателя ЦИК, передает ТАСС.

    Инцидент случился в момент рассмотрения итогового протокола парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.

    Работа комиссии была приостановлена для урегулирования ситуации и выяснения обстоятельств происшествия.

    Ранее грузинская оппозиция потребовала новых выборов в парламент Грузии, так как, по ее утверждению, за день до голосования 26 октября ЦИК Грузии подменил маркеры, которыми избиратели отмечали в бюллетенях те или иные субъекты.

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что страна находится в глубоком политическом кризисе и предложила провести новые парламентские выборы.

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    16 ноября 2024, 06:10 • Новости дня
    Обрушение на шахте в Кузбассе привело к завалу человека

    Обрушение кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе привело к завалу одного человека

    Tекст: Максим Попов

    На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли, в результате чего один человек оказался под завалами, сообщили в региональном МЧС.

    Отмечается, что происшествие произошло в 00:45 мск, передает РИА «Новости».

    На место инцидента выехали несколько отрядов горноспасателей, которые занимаются разбором завалов. Причины аварии выясняются.

    По факту обрушения кровли региональный СК возбудил уголовное дело.

    Напомним, в середине октября на Моховском угольном разрезе в Кузбассе обнаружили тело горняка, который оказался под завалом после обрушения грунта и породы.

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    16 ноября 2024, 03:53 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью

    Силы ПВО сбили два вражеских БПЛА в Брянской области

    Tекст: Максим Попов

    В Брянской области силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз отметил, что в результате инцидента никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, передает ТАСС.

    Накануне СК России сообщил, что ущерб от действий ВСУ на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей оценивается в 60 млрд рублей.

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    16 ноября 2024, 05:11 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 620 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Юг»

    Группировка «Юг» уничтожила 620 солдат ВСУ, гаубицу Д-30 и орудие М119

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности группировки «Юг» украинские формирования потеряли до 620 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 120-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119, сообщил старший офицер пресс-центра Сергей Румянцев.

    По его словам, потери противника составили о 620 военнослужащих, а также боевая бронированная машина «Козак», девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов с боеприпасами, передает РИА «Новости».

    Румянцев подчеркнул, что российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям иностранного легиона, а также нескольким бригадам ВСУ и нацгвардии Украины в районах Славянска, Часовая Яра, Константиновки, Северска, Дачного, Миньковки, Майского и Курахово. Были успешно отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильных бригад.

    Он также отметил уничтожение 120-миллиметровой гаубицы Д-30 и 105-миллиметрового орудия М119. Эти потери, по словам офицера, ощутимо ослабляют боевые возможности украинских войск в данном регионе.

    Напомним, по информации Минобороны, в течение недели ВС России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции.

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    16 ноября 2024, 04:15 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских дронов над Курской областью

    Силы ПВО сбили десять БПЛА самолетного типа над Курской областью после 02:00 мск

    Tекст: Максим Попов

    В ночь на субботу системы ПВО в Курской области перехватили десять украинских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «Наши бойцы ПВО отражают атаку украинских БПЛА самолетного типа, после 02:00 мск сбито уже 10 штук», – приводит ТАСС слова главы Курской области.

    Напомним, 15 ноября Минобороны показало уничтожение ретрансляторов ВСУ в Курской области.

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    16 ноября 2024, 08:20 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили 34 БПЛА над пятью российскими регионами

    Минобороны: Средства ПВО уничтожили 34 БПЛА над пятью российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Средства ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над пятью регионами России, включая Крым, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 20 БПЛА над территорией Курской области, 11 – над Брянской областью. Также по одному беспилотнику были сбиты над республикой Крым, Белгородской и Калужской областями.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 12 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, при этом обошлось без пострадавших и разрушений.

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