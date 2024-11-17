Бывшего главу Минобороны Грузии объявили в международный розыск

Российские власти обвинили Давида Кезерашвили в мошенничестве и назначили ему заочный арест

Tекст: Максим Попов

Как сообщило ТАСС, российские правоохранители внесли бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, московский суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста.

Лефортовский суд Москвы подтвердил факт заочного ареста Кезерашвили. Его представители не обжаловали это решение, и оно вступило в законную силу. В розыскной карточке МВД указано, что Кезерашвили является фигурантом двух уголовных дел и вновь объявлен в розыск.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин еще в 2016 году упоминал, что Кезерашвили остается обвиняемым в деле о военных преступлениях во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В этом деле также фигурируют другие высокопоставленные чиновники Грузии, включая Мерабишвили и Каландадзе.

Напомним, ранее фигура Кезерашвили упоминалась в контексте создания в Грузии мошеннического кол-центра «Морган лимитед», который обманом вымогали деньги у европейцев, предлагая им инвестировать в выгодные торговые платформы.