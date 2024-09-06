Созданный гражданином Украины в Грузии кол-центр грабил европейцев

Tекст: Дмитрий Александров

В Генпрокуратуре сообщили, что задержание одного из руководителей мошеннического кол-центра «Морган лимитед» стало возможным после зачисления более миллиона долларов на счета Кезерашвили и двух его родственников, следственные действия на этом направлении проводятся с участием коллег из Германии.

Компания «Морган лимитед» была учреждена несколько лет назад в Грузии гражданином Украины, и сотрудники созданного на ее базе кол-центра обманом вымогали деньги у европейцев, предлагая им инвестировать в выгодные торговые платформы.

Как отмечает Генеральная прокуратура Грузии, жертвами вымогателей стали граждане Словакии, Германии и Словении, перечислившие мошенникам 3 170 000 евро. Из кол-центра изъяты компьютеры и мобильные телефоны, а также более 800 тыс. долларов и драгоценности. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы. Власти Грузии давно требуют выдать им осужденного по нескольким статьям Кезерашвили, который не скрывает, что финансирует в Грузии оппозицию и поддерживающий ее телеканал «Формула».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил сенатора США Джинн Шейхин во лжи из-за ее заявления о том, что якобы глава правительства Грузии в августе на встрече с ней в Тбилиси призывал США «остановить финансирование критичных неправительственных организаций».