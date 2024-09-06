Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Премьер Грузии обвинил сенатора США Джинн Шейхин во лжи
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил сенатора США Джинн Шейхин во лжи из-за ее заявления о том, что якобы глава правительства Грузии в августе на встрече с ней в Тбилиси призывал США «остановить финансирование критичных неправительственных организаций», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«К сожалению, я вынужден быть грубым. Сенатор Шейхин сказала ложь чистой воды», – заявил премьер-министр в пятницу.
«Я не говорил так на встрече. Это ложь чистой воды. Сожалею, что себе позволяет такую ложь человек, которая носит очень высокий статус сенатора США», – добавил он.
«Это для нас очень возмутительно», – заявил Ираклий Кобахидзе.
Запад критикует закон «О прозрачности иностранного влияния». Премьер-министр в этой связи также добавил, что данный закон принят «для недопущения распространения в Грузии либерального фашизма».