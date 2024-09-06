Премьер Грузии обвинил сенатора США Джинн Шейхин во лжи

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«К сожалению, я вынужден быть грубым. Сенатор Шейхин сказала ложь чистой воды», – заявил премьер-министр в пятницу.

«Я не говорил так на встрече. Это ложь чистой воды. Сожалею, что себе позволяет такую ложь человек, которая носит очень высокий статус сенатора США», – добавил он.

«Это для нас очень возмутительно», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Запад критикует закон «О прозрачности иностранного влияния». Премьер-министр в этой связи также добавил, что данный закон принят «для недопущения распространения в Грузии либерального фашизма».