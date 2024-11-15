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    15 ноября 2024, 08:50 • Общество

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    Новый способ пополнения пехоты ВСУ вызвал гнев украинцев

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков
    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО.

    Главком ВСУ Александр Сырский переводит в пехоту не только профессиональных медиков, но и специалистов по химической защите. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, в частности, на передовую было отправлено 20 человек из расчетно-аналитического подразделения ВСУ, численность которого составляет 70 человек. Это подразделение химиков, прошедших зарубежную стажировку и перемещенных в тыл на случай атомной угрозы.

    Политик отметил, что ежедневно получает обращения о массовом переводе медиков из военных госпиталей на боевые позиции в пехоте, и процитировал слова одного из своих подписчиков в Telegram-канале о том, что «все службы обеспечения должны отправить в окопы 25% персонала». Эти сообщения широко цитировали местные СМИ.

    Депутат также обратил внимание на то, что в это же время в военкоматах (ТЦК) сидят люди с боевым опытом и «перекладывают бумажки», но «до сих пор нет полугодовых контрактов для тех, кто хотел бы вернуться на определенный период в армию». Гончаренко привел мнение военных, которые считают, что таким образом Сырский решает проблему проваленной мобилизации.

    О переводе в пехоту тыловиков неоднократно писала внефракционный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, распоряжение Сырского по поводу медиков выполняют «лжецы из командования медицинских сил ВСУ во главе с «придворным» генералом Казмирчуком». Генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук был назначен командующим медицинскими силами ВСУ в ноябре прошлого года.

    По ее информации, из госпиталей в состав пехотных подразделений было отправлено 20% медиков. Кроме того, по распоряжению Сырского в пехоту был переведен техперсонал военной авиации и те, кто занимался прикрытием аэродромов и состоял в артиллерийских расчетах, о чем сообщалось еще в октябре.

    Позже, в начале ноября, Безуглая также сообщала о переводе в пехотные подразделения специалистов из разных родов войск, в том числе из ПВО (комплексы Patriot). Эти сведения подтвердил бывший представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который сообщил о переводе в пехоту большого числа военнослужащих из частей воздушных сил Украины.

    При этом Безуглая отмечает, что в пехоту не были отправлены «блатные» роты охраны госпиталей и водители. А бригады, где уровень комплектации снижается до 50-60%, были вынуждены переводить в пехотные роты специалистов из других подразделений: «Поэтому возникает дефицит специалистов в определенных родах войск... Как правило, они не являются обученными стрелками, а тем более штурмовиками, и имеют еще больший риск погибнуть».

    Эксперты сходятся во мнении, что ВСУ не могут решить проблему с пополнением личного состава, поэтому взялись за тыловиков. «Им не хватает штурмовиков, даже с учетом призыва. Трудности с этим были давно. Скорей всего, дойдет черед и до отдельных категорий женщин, если медиков и радистов переводят в пехоту», – отмечает Василий Дандыкин, военный эксперт.

    По его словам, сейчас главная задача для ВСУ – удержаться на плацдарме в приграничье Курской области, поэтому перевод дефицитных специалистов-тыловиков в пехоту на других (менее приоритетных для противника) направлениях продолжится.

    «Но в подобных действиях нет никакой логики. За этим просматривается единственное желание – укомплектовать части. Желающих противостоять на поле боя нашим штурмующим ротам и батальонам все меньше, поэтому Зеленский дал команду привлекать всех, кого только можно», – добавляет военный эксперт Анатолий Матвийчук, полковник в отставке.

    Собеседник отметил, что уже сейчас известны случаи призыва в ряды ВСУ психически неуравновешенных людей, «чтобы пополнять боевые порядки». Кроме того, на Украине постоянно пересматривают перечень болезней, которые не являются препятствием для службы:

    «Это агония».

    Собеседник также напомнил, что по численности ВСУ до сих пор превосходят группировку ВС России в зоне СВО, однако на ключевых направлениях, судя по официальным заявлениям офиса Зеленского и генералитета ВСУ, российской армии удается добиться численного превосходства. По мнению экспертов, ВС России решают эту задачу за счет успешного маневрирования.

    «Надо учитывать, что у нас есть авиационное прикрытие. Каждую ночь мы стали бить по коммуникациям. Это создает для ВСУ определенные трудности по маневрированию и ротациям, во время которых происходит потеря техники и личного состава. Только за минувшие сутки противник потерял на Курском направлении десяток танков», – пояснил собеседник.

    При этом риторика Зеленского, который заявляет чуть ли не о пятикратном преимуществе ВС России по личному составу, не имеет никакого отношения к реальности. К тому же, по мнению Матвийчука, ВСУ сильно страдают от большого количества дезертиров и так называемых СЗЧ (самовольное оставление подразделения), доля которых может доходить до 20%.

    «Поэтому решение Зеленского и Сырского взяться за тыловиков не даст им необходимого результата. В то же время нам удается все лучше и лучше концентрировать силы на приоритетных направлениях, воевать на флангах, совершать все более сложные маневры и тем самым создавать численное превосходство там, где оно необходимо», – заключил Матвийчук.

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