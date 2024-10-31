ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России

Каскадное наступление России заставило Украину заговорить об обрушении фронта

Tекст: Андрей Резчиков

В последнее время появляется все больше сообщений об успешных наступательных операциях Вооруженных сил России. Например, на прошлой неделе президент Владимир Путин отмечал, около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. Также, по словам Путина, две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии десяти километров от госграницы и начала движение вдоль нее.

В среду также стало известно о новых успехах российских военнослужащих в Харьковской области, где группировка войск «Запад» установила контроль над населенным пунктом Кругляковка. Министр обороны Андрей Белоусов особо отметил вклад 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

Освобождение Кругляковки, как считает глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, позволит перекрыть важный транзитный путь снабжения ВСУ, лишит украинскую армию выхода на правый берег реки Оскол и способствует продвижению российских сил к Купянску. Такое развитие событий способно повлиять на расстановку сил в регионе.

Между тем продолжается освобождение Донбасса, где ВС РФ продвинулись к северной окраине населенного пункта Терны, зашли в Торское и ведут бои за освобождение этих населенных пунктов. Для ВСУ Терны долгое время были одним из основных центров обороны. Военный аналитик Борис Рожин называет Торское воротами к Красному Лиману, городу, который может открыть для России перспективы освобождения Славянска или Купянска.

Однако он ожидает, что при сохранении текущих тенденций на фронте «противник, скорее всего, пожертвует именно Тернами». «Поэтапное окружение села с нашей стороны создаст для угрозу полного логистического разрыва с ним. Удерживать его в таких условиях попросту нет смысла. Рано или поздно наши оппоненты примут решение оставить деревню», – предположил Рожин.

При этом накануне в Минобороны сообщили, что войска группировки «Центр» сумели полностью взять в ДНР под контроль Селидово, где сходятся важные автомобильные трассы, которые значительно повышали маневренные возможности ВСУ. Кроме того, на днях были освобождены Катериновка, Горняк и Доброволье.

Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющий оперативно-стратегическое значение, так как в более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и украинское командование понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово. По прогнозам Кимаковского, полное освобождение республики стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.

Что касается Запорожской области, то утром в среду российская фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ в районе города Орехов и села Малая Токмачка. В то же время украинские аналитики и военные ожидают на Запорожском направлении масштабного наступления ВС России.

В целом же успешные действия российских военных признают и на Украине. Как заявил накануне генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко, фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов,

«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался... Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления», – заявил Марченко.

Об «очень сложной» ситуации для украинских войск по всей линии фронта заявлял в начале сентября Зеленский и последние два месяца ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться. По оценке аналитика немецкого таблоида Bild Юлиана Репке, украинский фронт на юге ДНР теряет «от двух до пяти километров в день».

В Германии считают, что при таких темпах «России понадобится шесть месяцев, чтобы добраться до Днепропетровской области». Однако российские военные эксперты полагают, что разговоры про обрушение фронта требуют осторожности.

С одной стороны, в стратегическом плане общий ход развития событий на фронте играет в пользу России. По словам Бориса Рожина, украинские войска не могут адаптироваться под набранный темп наступления России.

Схожие оценки рекордных темпов приводят и западные аналитики: за октябрь Российская армия освободила 478 км. кв. территории, тогда как в сентябре этот показатель равнялся 459 кв. км, а в августе 477 кв. км. Украинские аналитики и вовсе считают, что ВС РФ освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Перепроверить эти данные не представляется возможным, однако тренд они отображают верно.

С другой стороны, каждый более-менее крупный населенный пункт в Донбассе используется ВСУ как укрепрайон. И хотя скорость боев за города в последние несколько недель увеличилась, ведение боевых действий за каждый из них все еще далеки от «легкой прогулки». Поэтому говорить о том, что «фронт посыпался» не вполне корректно. Но то, что он трещит – факт.

«Мы, условно говоря, применили каскадное наступление. Прорывы на линии фронта происходят сразу в нескольких местах. А противник, истратив свои резервы в Курской области, не в состоянии оперативно реагировать на прорывы в других регионах.

В итоге во вторник было освобождено четыре населенных пункта, а в среду, судя по всему, мы уже подошли к Курахово»,

– рассуждает военный эксперт Алексей Леонков. По мнению собеседника, противник по-прежнему способен что-нибудь предпринять, но если освобождение новых населенных пунктов продолжится лавинообразно, как эффект домино, «то можно будет говорить о том, что российская тактика прорыва линии боевого соприкосновения полностью оправдывает себя».

Недавние успехи в Донбассе также позволяют «сформировать ударные кулаки, которые смогу схватывать как клещи те группировки ВСУ, которые сейчас расположены на Запорожском направлении и на западе ДНР. Учитывая, что за тем же Курахово начинается степь – ВСУ как минимум на этом направлении «не за что будет зацепиться для надежной обороны».

«Поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, где именно произойдет следующий прорыв ВС России. Если нам удастся окончательно нарушить логистику противника и ВСУ не смогут цепляться за последние рубежи обороны, тогда слова генерала Марченко станут реальностью – гарнизоны ВСУ в южной части Донбасса не смогут долго сопротивляться», – заключил Леонков.