Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка войск «Запад» установила контроль над Кругляковкой, указало Минобороны в своем Telegram-канале. Отдельно отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов поздравил с освобождением поселка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

«Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», – указал глава ведомства.

Он подчеркнул, что бойцы проявляют стойкость и отвагу, повторяя подвиги ветеранов-фронтовиков, боровшихся за освобождение страны от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Также группировка поразила живую силу и технику 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Петропавловки и Берестового. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 410 военнослужащих и значительное количество техники, включая БМП и РСЗО.

Группировка «Север» поразила украинские формирования в Харьковской области и отразила две контратаки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинских сил в зоне ее действия составили до 70 человек, несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

Южная группировка ударила по механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Украинская сторона потеряла до 520 человек, бронетехнику и артиллерийские установки. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 515 человек.

Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). До этого накануне ВС России освободили три других населенных пункта на Украине.