Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения группировки войск «Центр» освободили Горняк и поразили украинские подразделения, включая 24-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады. Противник потерял более 500 военнослужащих и значительное количество техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка войск «Восток» освободила Доброволье и улучшила позиции по переднему краю. Она также отразила несколько контратак, в зоне ее ответственности уничтожены 125 украинских военнослужащих, а также техника, включая САУ «Пион».

Подразделения «Южной» группировки заняли новые рубежи и освободили Катериновку. Потери ВСУ составили более 985 военнослужащих, также были уничтожены танк Leopard и другие боевые единицы.

Противник потерял три станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

В прошлые сутки ВС России установили контроль над Цукурино в ДНР. До этого российские военные освободили Измайловку и Александрополь, оба населенных пункта также расположены в республике.