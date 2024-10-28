Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» освободила Цукурино и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она отразила 11 контратак украинских штурмовых групп из 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады. Потери противника превысили 520 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и несколько вооружений, включая израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

Группировка «Восток» поразила 72-й механизированную бригаду ВСУ и 118-ю бригаду теробороны в Успеновке, Шахтерском и Ясной Поляне. Также она отразила контратаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате действий российских войск уничтожен танк, семь автомобилей и артиллерийские установки.

Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив до 60 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая станции РЭБ.

В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. За день до этого российские военные освободили населенный пункт Александрополь в республике.

Также ВС России на прошлой неделе установили контроль над Николаевкой и Серебрянкой в ДНР.