Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Российские войска освободили Цукурино в ДНР
ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в понедельник.
Группировка «Центр» освободила Цукурино и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также она отразила 11 контратак украинских штурмовых групп из 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады. Потери противника превысили 520 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и несколько вооружений, включая израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.
Группировка «Восток» поразила 72-й механизированную бригаду ВСУ и 118-ю бригаду теробороны в Успеновке, Шахтерском и Ясной Поляне. Также она отразила контратаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате действий российских войск уничтожен танк, семь автомобилей и артиллерийские установки.
Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив до 60 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая станции РЭБ.
В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. За день до этого российские военные освободили населенный пункт Александрополь в республике.
Также ВС России на прошлой неделе установили контроль над Николаевкой и Серебрянкой в ДНР.