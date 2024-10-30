Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.0 комментариев
Ганчев: Взятие Кругляковки перекроет снабжение ВСУ
Ганчев: Освобождение Кругляковки перекроет снабжение ВСУ и отрежет доступ к Осколу
Освобождение Кругляковки в Харьковской области позволит перекрыть важный транзитный путь снабжения ВСУ и лишит украинскую армию выхода на правый берег реки Оскол, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Освобождение Кругляковки в Харьковской области Вооруженными силами России позволит перекрыть ключевые транзитные пути снабжения ВСУ, сообщает ТАСС. Ганчев заявил, что это также лишает украинскую армию выхода на правый берег реки Оскол в данном районе фронта. Данное развитие событий может повлиять на стратегическую расстановку сил в регионе.
Минобороны России подтвердило освобождение Кругляковки 30 октября. Ганчев отметил в своем Telegram-канале, что этот шаг закрывает для противника важный транзитный путь и способствует продвижению российских сил к Купянску. Он подчеркнул, что российские военные продолжают уверенное движение вперед, осуществляя тяжелую и упорную работу на линии фронта.
Виталий Ганчев также сообщил, что освобождение населенного пункта стало заслугой Западной группировки войск ВС России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области, уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска сняли на видео, а беспилотник «Ланцет» уничтожил миномет «Тюльпан» ВСУ в регионе.