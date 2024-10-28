Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
Уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области сняли на видео, ролик опубликовало Минобороны России.
Данные о местоположении пункта передали летчикам ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Используя авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), они нанесли точный удар. В результате авиаудара был уничтожен пункт временной дислокации украинских военных.
На момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.
На прошлой неделе российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, а также по пунктам дислокации наемников.
В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке дроном «Иноходец».