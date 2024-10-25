Tекст: Алексей Дегтярев

Групповые удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, поддерживавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, под удары попали склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, националистических формирований и иностранных наемников.

Группировка «Север» продолжили операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, поразив живую силу и технику танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад. Потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 бронемашины.

Группировка «Запад» освободила населенный пункт Новосадовое в ДНР, поразила живую силу и технику нескольких бригад ВСУ. Противник потерял до 3180 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 30 орудий полевой артиллерии.

«Южная» группировка освободила Зоряное и Серебрянку в ДНР. Потери противника составили свыше 5410 военнослужащих, 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила живую силу и технику нескольких бригад ВСУ и национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих и 28 боевых бронированных машин.

В зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял до 750 военнослужащих, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику нескольких бригад ВСУ. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 440 военнослужащих, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

На прошлой неделе ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

За неделю до этого, с 5 по 11 октября, российские войска нанесли 38 высокоточных ударов, поразив ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Минобороны сообщало о поражении «Кинжалами» украинских военных аэродромов, контейнеровоза с боеприпасами, производства дронов и других целей.