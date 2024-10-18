Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов
За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, с 12 по 18 октября Вооруженные силы РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также места производства и хранения беспилотников. Уничтожены склады боеприпасов и временные пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
В зоне ответственности группировки «Север» уничтожены подразделения танковых, механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 2745 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая два танка Leopard производства ФРГ и боевую машину пехоты Bradley производства США.
Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в Луганской народной республике и уничтожила до 3150 военнослужащих противника. Были отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ, уничтожены 21 орудие полевой артиллерии и 21 полевой склад с боеприпасами.
На Южном направлении освобожден населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике. Потери противника составили до 5080 военнослужащих, уничтожены 22 орудия полевой артиллерии и 14 полевых складов с боеприпасами.
Группировка «Центр» освободила населенные пункты Михайловка и Красный Яр в Донецкой народной республике. Уничтожены 3350 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая 13 боевых бронированных машин.
На Восточном направлении освобожден населенный пункт Левадное в Запорожской области. Противник потерял до 790 военнослужащих, уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки Caesar производства Франции.
Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям украинских бригад, потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 40 автомобилей. Средствами ПВО сбиты управляемые ракеты и 374 беспилотника. За неделю сдались в плен 48 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33 793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 735 танков и других бронемашин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 363 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 392 единицы специальной военной автомобильной техники.