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    28 октября 2024, 18:35 • Общество

    Зверства ВСУ в Курской области начали вредить Камале Харрис

    Зверства ВСУ в Курской области начали вредить Камале Харрис
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Рупор Демпартии США и Белого дома – газета The New York Times – заметила преступления ВСУ в Курской области. Также признано как минимум подражание украинских военных немецким нацистам. Почему американский мейнстрим вдруг заметил то, о чем годами говорит Россия на различных уровнях, и как появление подобных публикаций соотносится с политикой США в отношении Украины?

    Газета The New York Times сообщила о зверствах украинских солдат в отношении гражданского населения Курской области. В материале издания приводятся слова местной жительницы Марии Скроб, которая рассказала, что представители ВСУ «стреляли по убегающим» в Коренево. По ее словам, под огонь противника попадали и частные автомобили.

    Кроме того, украинская армия наносила удары по жилым домам. Среди погибших в первые дни оккупации – 28-летняя беременная женщина Нина Кузнецова. Сообщается и о смерти местных жителей в результате подрыва мин, установленных ВСУ на автомобильных трассах.

    NYT упомянула и вопиющий случай с издевательствами украинских военных над пенсионером, который газета ВЗГЛЯД подробно описывала в августе. Тогда боевики в касках окликнули мужчину возгласом «русский Иван». Вместо помощи солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    При этом издание подчеркивает, что подразделения ВСУ «в некоторых случаях иронично» демонстрируют символику Третьего рейха, поскольку Россия якобы пытается «представить Украину в качестве неонацистского государства». Отмечается, что опубликованный видеоролик был признан «подлинным» журналистским сообществом Запада.

    Газета приходит к выводу, что вторжение в Курскую область создало «моральное бремя» для офиса Зеленского. «Военные ВСУ сейчас находятся под пристальным вниманием», поскольку Украина стала «вторгшейся и оккупирующей силой». Но для коррекции образа ВСУ авторы публикации привели несколько примеров, где украинские военные якобы помогают курянам.

    По мнению экспертов, решение рупора Демпартии США и администрации Белого дома (такова репутация NYT) подвергнуть критике «непогрешимый» образ солдат ВСУ является не только сигналом украинскому руководству о провале операции в Курской области, но и следствием внутренних противоречий в команде Байдена – Харрис. Поэтому NYT пришлось подсветить лишь небольшую долю правды, о которой Россия говорит годами.

    «Западу все труднее не замечать нарушений гуманитарного права со стороны украинских военных. Информация о преступлениях периодически просачивается в западные СМИ. Однако надеяться на их искренность не приходится», – рассуждает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Скорее всего, NYT поступило прямое указание со стороны Демпартии США и Белого дома о необходимости снижения степени информационной поддержки ВСУ, так как и финансовая поддержка уходит в никуда», – предположил он.

    «Операция в Курской области закончилась откровенным провалом.

    Никаких результатов эта авантюра не принесла. Более того, к данному вторжению американцы изначально были настроены крайне скептически. Неоднозначные оценки были озвучены как с помощью «источников» СМИ, так и на официальном уровне», – говорит собеседник.

    «Таким образом, потенциал ВСУ, похоже, будет снижаться. Предпринять что-либо новое для того, чтобы высосать из США и ЕС побольше денег, вряд ли получится. Поэтому в будущем мы еще не раз увидим в западных изданиях материалы, в которых украинские солдаты показаны не с лучшей стороны. Это всего лишь начало», – полагает Козюлин.

    В то же время политолог Дмитрий Дробницкий отмечает раскол внутри Демпартии США по вопросу Украины. «С одной стороны, многие все еще возмущены выдвижением Камалы Харрис. Ее сторонники, напротив, пытаются повесить ответственность за ситуацию в Курской области на шефа Пентагона Ллойда Остина – именно он якобы курировал это вторжение», – пояснил эксперт.

    «Учитывая то, что он является человеком Барака Обамы, думаю, таким образом Харрис попыталась на нем отыграться за отсутствие активной поддержки ее выдвижения. Соответственно, в настоящий момент мы имеем дело с жесткой конкуренцией внутри самих демократов, что и выливается в подобного рода статьи», – добавляет собеседник.

    «Ведь ярая поддержка офиса Зеленского – это буквально отличительная карточка администрации Джо Байдена и Камалы Харрис.

    С другой стороны, противодействующие им группировки уже успели разочароваться в офисе Зеленского. Они не видят перспектив в продолжении колоссальных вливаний в ВСУ. Потому им и остается аккуратно критиковать позицию доминирующего клана через материалы в СМИ», – акцентирует эксперт.

    «Неслучайно в своем материале NYT делает акцент именно на гуманитарном аспекте проблемы. Нарушение прав человека – очень чувствительная для демократов тема. Потому противники Харрис и решили сосредоточиться вокруг нее. Именно этот вопрос в перспективе способен неплохо разлететься среди американских читателей», – говорит собеседник.

    «Но независимо от исхода президентских выборов, любой администрации рано или поздно придется сворачивать поддержку Украины. Игра с офисом Зеленского по нанесению стратегического поражения России становится все более токсичной. Общество будет недовольно, если новый президент оставит внешнюю политику без изменений», – заключил Дробницкий.

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