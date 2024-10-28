NYT рассказала о преступлениях украинских боевиков в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Очевидцы рассказали, что в населенных пунктах Коренево и Куриловка украинские военные стреляли по гражданским, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Российский волонтер Мария Скроб в беседе с изданием рассказала, что боевики открывали огонь по любой машине, которая приближалась к поселку Коренево.

Кроме того, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также рассказали, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям.

Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области,

До этого следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды.