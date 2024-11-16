16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.65 комментариев
NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине, сообщили источники.
Эпштейн выдвинул свою кандидатуру во время первого после победы Трампа полета в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение New York Times.
Члены команды политика встретили идею с удивлением, поскольку у Эпштейна нет опыта в международных отношениях, а также он находится под следствием в Аризоне по обвинениям в фальсификации выборов 2020 года.
Однако, по данным издания, Дональд Трамп с интересом выслушал предложение Эпштейна и не отверг его, хотя и не дал никаких обязательств.
В издании также отмечается, что даже близкий к Трампу миллиардер Илон Маск удивился этому предложению.
В 2017 году СМИ сообщали, что Эпштейн как бывший советник предвыборного штаба Трампа стал фигурантом американского расследования якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы.
Эпштейн родился в 1982 году в Москве, в 1993 году его семья переехала в США.