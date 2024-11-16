NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Эпштейн выдвинул свою кандидатуру во время первого после победы Трампа полета в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение New York Times.

Члены команды политика встретили идею с удивлением, поскольку у Эпштейна нет опыта в международных отношениях, а также он находится под следствием в Аризоне по обвинениям в фальсификации выборов 2020 года.

Однако, по данным издания, Дональд Трамп с интересом выслушал предложение Эпштейна и не отверг его, хотя и не дал никаких обязательств.

В издании также отмечается, что даже близкий к Трампу миллиардер Илон Маск удивился этому предложению.

В 2017 году СМИ сообщали, что Эпштейн как бывший советник предвыборного штаба Трампа стал фигурантом американского расследования якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы.

Эпштейн родился в 1982 году в Москве, в 1993 году его семья переехала в США.