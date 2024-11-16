Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США

Tекст: Александра Юдина

По данным портала, американский энергетический сектор в значительной степени зависит от российского урана, передает РИА «Новости».

В этой связи введение подобных мер заставит США искать альтернативные источники ресурсов, что может привести к росту цен на энергоносители и повлиять на стабильность поставок.

Кроме того, Daily Wrap отмечает, что экспортные ограничения России, являющейся ключевым игроком на рынке обогащенного урана, могут затронуть и другие страны, использующие российский уран. В результате этим странам придется пересмотреть свои энергетические стратегии, чтобы компенсировать возможное ухудшение стабильности поставок.

Накануне правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Российский эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран.

Напомним, в августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России.