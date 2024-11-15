Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что ограничения затрагивают внешнеторговые договоры, заключенные с лицами, зарегистрированными в США. Однако исключение составляют поставки, осуществляемые по разовым лицензиям, которые выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.

Этот шаг стал ответом на введенные Соединенными Штатами ограничения на импорт российской урановой продукции на 2024–2027 годы. С 2028 года США планируют полный запрет на ввоз урана из России. Такое решение было принято после поручения президента Владимира Путина, который в сентябре на совещании с правительством проанализировал возможность ограничения поставок стратегического сырья на внешние рынки.

В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.