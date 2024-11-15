Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.0 комментариев
Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США
Правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.
Отмечается, что ограничения затрагивают внешнеторговые договоры, заключенные с лицами, зарегистрированными в США. Однако исключение составляют поставки, осуществляемые по разовым лицензиям, которые выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.
Этот шаг стал ответом на введенные Соединенными Штатами ограничения на импорт российской урановой продукции на 2024–2027 годы. С 2028 года США планируют полный запрет на ввоз урана из России. Такое решение было принято после поручения президента Владимира Путина, который в сентябре на совещании с правительством проанализировал возможность ограничения поставок стратегического сырья на внешние рынки.
В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.