  • Новость часаКремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    7 комментариев
    15 ноября 2024, 20:29 • Новости дня

    Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США

    Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.

    Отмечается, что ограничения затрагивают внешнеторговые договоры, заключенные с лицами, зарегистрированными в США. Однако исключение составляют поставки, осуществляемые по разовым лицензиям, которые выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.

    Этот шаг стал ответом на введенные Соединенными Штатами ограничения на импорт российской урановой продукции на 2024–2027 годы. С 2028 года США планируют полный запрет на ввоз урана из России. Такое решение было принято после поручения президента Владимира Путина, который в сентябре на совещании с правительством проанализировал возможность ограничения поставок стратегического сырья на внешние рынки.

    В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    13 ноября 2024, 19:16 • Новости дня
    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России

    Дуда признал направленность базы ПРО в Польше против России

    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России. Ранее в НАТО заявляли, что эта система противоракетной обороны была якобы предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны Ирана.

    Дуда рассказал, что впервые услышал о планах строительства базы в 2008 году, когда занимал должность министра в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда Качиньский сообщил, что ракеты должны защищать дальние территории от возможных иранских ракетных угроз, передает РИА «Новости». Президент Качиньский, по словам Дуды, сказал так: «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана».

    Сейчас Дуда признал, что база в основном предназначена для противостояния с Россией. База ПРО в Редзиково включает радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).

    Церемония официального открытия базы состоялась в среду в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, ее транслировало польское телевидение. На мероприятии присутствовали президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенной около города Слупска, запланировано на ближайшие недели.

    Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше.

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    12 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага

    Американский сенатор Табервилль заявил о неспособности армии США одолеть противника

    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-республиканец Томми Табервилль заявил, что армия США не в состоянии победить ни одного врага, назвав ее «абсолютной катастрофой».

    Американская армия оказалась в центре внимания после заявления сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля, сообщает РИА «Новости». В эфире телеканала Fox News сенатор подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в критическом состоянии и не способны одолеть ни одного противника.

    «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия – это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», – сказал Табервилль. Это заявление подчеркивает растущую обеспокоенность в американском обществе относительно готовности вооруженных сил США к возможным конфликтам.

    В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, который также указал на недостаточное оснащение американской армии. В документе отмечается, что вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения. Доклад был подготовлен по заказу конгрессменов для анализа и рекомендаций в области обороны страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированный с подконтрольной Киеву территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что США пытаются сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, снижая шансы Украины на успех в этих регионах.

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода.

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    12 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США

    Трамп решил назначить Уолца советником по нацбезопасности США

    Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

    «Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц (республиканец от Флориды) назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности», – говорится в заявлении Трампа, передает РИА «Новости». 

    Трамп отметил, что Уолц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу». Это назначение свидетельствует о намерении администрации Трампа активно продвигать свою внешнюю политику и усиливать национальную безопасность, отмечает издание. Уолц ранее заявлял о поддержке стратегии Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Кроме того, Уолц заявлял, что Трамп укажет украинскому правительству на необходимость переговоров. Он также допустил возможность предоставления Киеву необходимых средств и оружия, если Москва не согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем США при ООН, о чем сообщил телеканал CNN.

    Трамп также заявил, что его дети не будут назначаться на должности в новой администрации из-за тяжелого предыдущего опыта и стресса, который они испытали, участвуя в политических процессах.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявляла, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД Мария Захарова.

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    13 ноября 2024, 22:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии запросов от команды Трампа на разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа не направляла Москве запрос не подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, получала ли Москва такой запрос, Песков ответил: «Нет. Пока не было», – передает ТАСС.

    В воскресенье Washington Post заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    13 ноября 2024, 20:46 • Новости дня
    Лавров: Победа Трампа на выборах не изменит позицию США по украинскому кризису

    Tекст: Дарья Григоренко

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Марине Ким на телеканале «Россия-1».

    Лавров подчеркнул, что США продолжат стремиться контролировать ситуацию как на околонатовском пространстве, так и в Европе в целом. Он отметил, что Евросоюз в военно-политическом плане стал аналогом НАТО, и Вашингтон будет следить за происходящим в этих регионах, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос в том, как именно США будут осуществлять свои контрольные функции в новых условиях, остается открытым. Лавров добавил, что он не берется предсказывать, какими методами это будет сделано, но в том, что Вашингтон захочет оставлять эти процессы под своим контролем, у него нет сомнений.

    Ранее президент украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Дональда Трампа на выборах, поскольку значительная часть спецтехники и оружия будет поставляться за счет Киева, а не безвозмездно, как ранее.

    В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что Вашингтон прорабатывает проведение выборов на Украине в 2025 году, чтобы заменить Владимира Зеленского.

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    14 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Польша в сфере ПРО включила Россию в «черный список» угроз

    Глава минобороны Польши Косиняк-Камыш при обсуждении ПРО поставил Россию в один ряд с угрозами Ирана и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Американский комплекс ПРО в Редзикове предназначен для защиты от угроз со стороны Ирана и КНДР, но в «этом черном списке есть и Россия», заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш заявил, что комплекс ПРО «будет защищать Польшу». «Первый элемент был направлен на Иран и КНДР. Однако в этом черном списке, а этот список расширился, есть и Россия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVN24.

    Однако он отказался прямо ответить на вопрос, способен ли комплекс обеспечить защиту от российских ракет. Министр подчеркнул, что система защищает от «специфических типов» ракет и будет отличаться разносторонностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России, несмотря на утверждения НАТО о защите от иранских ракет. В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзиково будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса ПРО в Польше.

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    13 ноября 2024, 01:27 • Новости дня
    Россия поддержала проект ООН по Газе

    Россия поддержала проект резолюции ООН по Газе с требованием прекращения огня

    Tекст: Максим Попов

    Россия выразила поддержку проекту резолюции ООН по Газе, инициированному десятью непостоянными членами, с требованием немедленного прекращения огня, заявил постпред при организации Василий Небензя.

    Как отметил Небензя, резолюция, подготовленная десятью непостоянными членами Совета Безопасности ООН, требует немедленного прекращения огня и освобождения всех заложников. Совет Безопасности должен срочно выйти из состояния паралича, вызванного США, и приступить к действиям, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что резолюция 2735 только дала Израилю дополнительное время. Он обвинил США в намеренном затягивании процесса для достижения своих целей на территории Газы. Небензя заявил, что пришло время действовать без дальнейших задержек и поддержать резолюцию, направленную на прекращение насилия.

    По его словам, действия США позволили Израилю реализовать свои планы по уничтожению палестинцев и превращению Газы в непригодную для жизни территорию. Небензя настаивает на немедленном голосовании по резолюции и поддержке международного сообщества в этом вопросе.

    Напомним, 11 октября Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе.

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