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Политолог назвал «план стойкости» Зеленского реакцией на информационный вакуум
Александр Михайлов оценил новый план Зеленского как реакцию на инфовакуум в США
Анонсированный президентом Владимиром Зеленским план действий для Украины направлен на заполнение информационного вакуума до окончания передачи полномочий в США, заявил политолог Александр Михайлов.
«Сейчас Зеленскому необходимо заполнять информационный вакуум в политическом смысле этого слова», – приводит ТАСС слова Михайлова.
Он пояснил, что после выборов в США и до инаугурации 20 января внимание внутренней политики страны сосредоточено на передаче власти. Это, по его мнению, может удручать киевские власти, так как среди новых назначенцев Трампа нет сторонников украинских вопросов.
Эксперт подчеркнул, что новые ключевые лица в США ранее скептически относились к будущему Украины. Он отметил, что Трамп недавно заявил о необходимости мирного решения ситуации на Украине. По мнению Михайлова, Зеленскому необходимо напоминать о себе, чтобы не выпадать из западной информационной повестки.
Михайлов также добавил, что вопросы о легитимности Зеленского звучат и на самой Украине. Он заметил, что полномочия Зеленского, по сути, закончились в марте 2024 года, и выразил мнение, что если Зеленский не будет регулярно презентовать свои планы, он утратит интерес западной прессы.
Напомним, 14 ноября Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости», который будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.