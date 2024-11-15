Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

И еще немного про Су-57 и его показы в Китае. Несомненно, все то искусство техники пилотирования, которым любуются, открыв рты, зрители – оно в боевой обстановке, на строевой, не выставочной машине, строевому летчику не пригодится. Однако это не значит, что эти, как принято говорить, показухи делаются только для забавы массовой публики. Нет, тут есть чему восхититься даже уставшему от суеты таких выставок человеку с большим опытом и большими погонами.

Профессионал увидит важнейшую, может быть, даже ключевую именно для демонстрации настоящих боевых возможностей машины деталь. То, как безупречно, фантастически работают двигатели.

Если бы не поразительное совершенство движков Су-57, многие фигуры исполнить было бы невозможно. Это в принципе привычная для реактивных двигателей советской школы проблема – внезапное самовыключение при определенных режимах, маневрах, на определенной скорости.

Например, исполнение знаменитой фигуры «колокол» формирует специфический скос воздушного потока или даже задувание воздуха в сопло. Это часто приводило двигатели к факелению, помпажу и самовыключению. Двигатели некоторых моделей советских боевых самолетов при определенном направлении и скорости ветра невозможно даже запустить на стоянке – из-за нарушения обтекания машины.

Что увидит на этом показе потенциальный иностранный заказчик, привередливый и скептичный? За что ему отдавать миллиарды долларов, покупая партию Су-57Э?

За то, что при любых маневрах, любом направлении ветра, любом угле атаки, вообще при любых, даже самых экстремальных условиях взлета и полета в боевой обстановке – двигатель этого истребителя не захлебнется, не остановится, не потеряет тягу. Не подведет.

Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла. Это и показал в Китае своим виртуозным полетом полковник Сергей Богдан.

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