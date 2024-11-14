Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО

Шойгу заявил о высоких боевых характеристиках Су-57 в зоне спецоперации на Украине

Tекст: Мария Иванова

Шойгу на авиасалоне в Чжухае заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал высокую эффективность в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

«Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», – отметил Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.

Отметим, что в августе 2023 года на форуме «Армия» Сергей Шойгу, будучи министром обороны, также рассказывал об успешном применении Су-57 в зоне СВО. Су-57 – это российский истребитель пятого поколения, который может поражать цели в воздухе, на земле и на воде. Он использует технологии «стелс», что делает его менее заметным для радаров.

Истребитель Су-57 вооружен разнообразными управляемыми и неуправляемыми средствами поражения. Он способен применять ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» разных типов и дальностей. Также истребитель оснащен корректируемыми авиационными бомбами калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка этого самолета составляет 10 тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран, сказал генерал-майор авиации Владимир Попов.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе.

Российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.