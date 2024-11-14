Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35 по характеристикам

Летчик Богдан заявил о превосходстве Су-57 над китайским истребителем J-35

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, передает ТАСС. Богдан отметил, что российские авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества по сравнению с мировыми аналогами.

Богдан заявил, что Су-57 превосходит существующие в мире аналоги по летно-техническим характеристикам, маневренности, устойчивости и управляемости. «Наши конкуренты не всегда показывают все свои возможности, но из того, что показано, российские самолеты всегда демонстрируют несколько больше», – заявил Богдан.

Истребитель Су-57, по словам летчика, является достойной и хорошо скомпонованной машиной. Он подчеркнул, что самолет является великолепной платформой для будущих модификаций, как в свое время был Су-27. Богдан добавил, что оружие Су-57 высокоэффективно и расположено внутри, что делает самолет мощным и перспективным не только в национальной, но и в международной авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт отметил конкурентные преимущества модели Су-57Э на мировом рынке оружия. Также сообщалось, что Ростех передал Российской армии партию новых истребителей Су-57 и Су-35С.