Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

Бербок заявила, что настало время поставить Украине дальнобойные системы вооружения

Tекст: Вера Басилая

На конференции Партии зеленых в Висбадене глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем вооружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

Бербок отметила, что сейчас настало время для решительных действий и призвала Германию последовать примеру других европейских стран.

«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», – заявила Бербок, добавив, что Великобритания и Франция уже начали поставки крылатых ракет на Украину.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося обсуждения поставок Taurus, однако Бербок не упомянула их напрямую.

Издание также пишет, что конференция Партии зеленых стала одной из площадок для обсуждения дальнейшей военной помощи Украине. Поддержка дальнобойными системами рассматривается как важная часть стратегии помощи украинской стороне. Бербок подчеркнула необходимость международной координации и сотрудничества в этом вопросе.

Ранее развал коалиции в Германии затруднил отправку беспилотников и другой военной помощи для Украины.

До этого Минобороны Германии прекратило поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.