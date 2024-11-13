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    13 ноября 2024, 20:00 • Общество

    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ

    Эксперты объяснили тактические и географические особенности битвы за Курахово

    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Бои за Курахово продолжаются. Российская армия продвинулась на север и юг от города, а некоторые подразделения уже зашли в его восточную часть. Эксперты связывают успех ВС России сразу с несколькими факторами, среди которых четкое взаимодействие штурмовиков с расчетами БПЛА и артиллерией, а также дезорганизацией в рядах ВСУ.

    Российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска освободили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС России движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию дороги для сил противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    На этом фоне командующий артиллерийским подразделением ВСУ, расположенном вблизи города, заявил Financial Times, что его военные готовы к отступлению, однако соответствующего «приказа сверху» до сих пор не поступило. FT связывает неудачи противника с «нехваткой живой силы».

    Впрочем, российские военные эксперты эту точку зрения ставят под сомнение. ВСУ до сих пор сохраняют численное преимущество над группировкой ВС России в зоне СВО. Также в пользу противника играет логистика: украинской армии легче перебрасывать войска по внутренним коммуникационным линиям, нежели ВС России по внешним. Однако управление войсками, несмотря на присутствие в штабах натовских советников, у ВСУ все равно деградирует.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга,

    что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – акцентирует Онуфриенко.

    Операцию по освобождению Курахово отличает тесное взаимодействие штурмовых бригад с БПЛА, говорит военный эксперт Максим Климов: «Видно, что дроны, пехота и артиллерия работают единым фронтом, прикрывая друг друга в особенно напряженные моменты. Можно сказать, что подразделения демонстрируют высокий уровень военной организации».

    «Беспилотники активно работают как в черте города, так и в ее округе. После «налета» аппаратов выдвигаются наши бойцы, которых поддерживает огонь артиллерии. Это позволяет нашему руководству принимать более смелые тактические решения, например, начинать заходить в Курахово еще до того, как вокруг населенного пункта полностью сомкнутся клещи», – отмечает собеседник.

    «Возможно, для раннего штурма города имеются и другие причины, но тот факт, что умелое управление внесло в этот процесс свою лепту, неоспорим.

    «В пользу Украины тем не менее играют логистические реалии. В силу того, что ее войска находятся на внутренней дуге фронта, им проще налаживать транспортное взаимодействие тыла и военных подразделений. Фактически ВСУ достаточно проехать «по прямой» до необходимой точки. Но общая неорганизованность снижает ценность этого преимущества», – считает Климов.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Ватфор» отмечают, что успехи в районе Курахово не означают будущего продвижения Российской армии на всем южном направлении. «Контролирующая участок от Великой Новоселки и до Днепра группировка войск остается единственным объединением, не задействованным в боевых действиях», – пишут они.

    «Однако ВСУ за два года сумели построить здесь хоть и бледное, но подобие линии Суровикина.

    Пробить ее с ходу вряд ли возможно. Более вероятно, что главным по-прежнему останется восточное направление со стороны Курахово, как раз вдоль линий обороны, которые сворачивают сейчас последовательной серией локальных ударов», – считают они.

    «Если это так, то группировка войск «Днепр» будет действовать в зарекомендовавшей уже себя манере тактического оппортунизма: давить во множестве мест и развивать успех там, где порвется. По мере истощения украинских сил рваться может во множестве мест и здесь. На практике это означает, что стремительных прорывов ждать не стоит», – акцентируют эксперты.

    «Признаком успеха будет рост числа локальных кризисов у противника и на южном, пока что относительно спокойном фронте. Прорыв же фронта на всю глубину обороны возможен только при общем коллапсе ВСУ, предпосылок к которому в ближайшие месяцы не наблюдается», – заключают аналитики.

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