Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.2 комментария
Главком ВСУ поручил создать рекрутинговые центры в боевых частях
Александр Сырский приказал создать рекрутинговые центры в частях ВСУ
На Украине приняли решение о создании центров рекрутинга внутри боевых подразделений ВСУ для эффективной вербовки добровольцев.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поручил создать центры рекрутинга непосредственно в боевых частях, передает РИА «Новости». Решение направлено на улучшение организации и сопровождения мероприятий по вербовке добровольцев.
До настоящего времени подобные структуры существовали в различных подразделениях ВСУ, включая сухопутные войска, военно-морские силы, десантно-штурмовые войска, силы специальных операций и территориальную оборону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, The Economist сообщил о нехватке и плохой подготовке призывников на Украине, также заявлялось, что депутат Киевсовета Алина Михайлова отметила необходимость принудительной мобилизации всех граждан страны из-за сложной ситуации с пополнением армии. До этого сообщалось, что Украина подготовила новые контракты с ВСУ для молодежи.