ФСБ задержала агента Киева при попытке подготовки подрыва машины чиновника в ДНР

Tекст: Вера Басилая

ФСБ задержала в Донецкой народной республике гражданина России 1973 года рождения, который, по данным ведомства, был завербован украинскими спецслужбами для подготовки теракта против чиновника администрации республики, передает РИА «Новости».

По информации ФСБ, подозреваемый сам связался с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и по его заданию изъял из тайника компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Целью злоумышленника был подрыв автомобиля одного из чиновников администрации ДНР. У задержанного были обнаружены и изъяты бомба на основе гексогена массой 3,5 кг с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления.

Оперативники продолжают мероприятия по установлению и привлечению к ответственности возможных сообщников задержанного, сообщает ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил и расследует уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Задержанный дал признательные показания. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечают в ведомстве.

ФСБ и СК в четверг задержали граждан Украины и России, причастных к подготовке и совершению теракта против представителя власти Херсонской области. Всего выявлено пятеро подозреваемых.

Украинские спецслужбы организовали теракт, в результате которого погиб один из глав совета депутатов Новокаховского городского округа Херсонской области. Силовые структуры предотвратили другие попытки терактов против местных чиновников.