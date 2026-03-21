United Airlines снизила количество рейсов из-за роста цен на топливо
Американская авиакомпания временно уменьшит число запланированных рейсов, чтобы справиться с влиянием подорожания авиатоплива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает РИА «Новости», United Airlines объявила о намерении временно сократить число рейсов на 5% в связи с резким удорожанием топлива, вызванным операцией США против Ирана.
Генеральный директор компании Скотт Кирби отметил, что стоимость авиатоплива за три недели выросла более чем вдвое и это может привести к дополнительным ежегодным расходам в 11 млрд долларов.
Он подчеркнул: «Если цены останутся на этом уровне, это будет означать дополнительные 11 миллиардов долларов ежегодных расходов только на авиатопливо. Для сравнения: в лучший год за всю историю United мы заработали менее 5 миллиардов долларов».
В заявлении Кирби также говорится, что компания готовится к сценарию, при котором цена нефти достигнет 175 долларов за баррель и не опустится ниже 100 долларов до конца 2027 года.
Руководство авиакомпании решило сократить объем полетов примерно на 3 процентных пункта во втором и третьем кварталах, когда наблюдается низкий спрос, а также временно убрать из расписания рейсы в Тель-Авив и Дубай.
Ранее США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, что привело к эскалации конфликта и росту цен на нефть. В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и американские военные базы в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпании США столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов из-за приостановки работы федерального правительства. Мощный снежный шторм на этих выходных вызвал отмену примерно 12 тыс. авиарейсов и массовые отключения электричества в ряде штатов.