В ЛДПР призвали передать видеофиксацию нарушений ПДД государству
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой изменить порядок видеофиксации нарушений правил дорожного движения, предложив передать эту сферу полностью под контроль государства. Соответствующее обращение он направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
«Направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой передать все дорожные камеры государству. Право фиксировать нарушения должно быть только у уполномоченных госорганов и региональных ведомств», – заявил депутат, передает ТАСС.
По мнению парламентария, действующая система, допускающая участие частных компаний, приводит к злоупотреблениям в работе комплексов автоматической фиксации. Он считает, что камеры зачастую устанавливаются в местах, где проще зафиксировать мелкие нарушения, тогда как опасные участки дорог могут оставаться без должного внимания. Слуцкий также отметил, что частные операторы не всегда заинтересованы в выявлении серьезных правонарушений, поскольку такие случаи требуют дополнительных административных и судебных процедур.
Отдельно политик указал на нарушения при размещении оборудования. «Дельцы часто маскируют оборудование, устанавливают камеры без регулируемого штатива на дороге и на земле, прячут его за поворотами или в кустах - нередко устройства ставят без согласования с сотрудниками Госавтоинспекции», – объяснил он.
Как подчеркнул лидер ЛДПР, подобная практика вызывает недовольство граждан. «ЛДПР регулярно получает обращения граждан, уставших от такого наглого подхода к якобы обеспечению безопасности на дорогах», - подчеркнул лидер партии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в МВД инициативу об обязательном уведомлении владельцев об эвакуации автомобилей через портал госуслуг. Национальный автомобильный союз попросил правительство заменить устаревшие комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.