В ЛДПР призвали передать видеофиксацию нарушений ПДД государству

Tекст: Елизавета Шишкова

«Направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой передать все дорожные камеры государству. Право фиксировать нарушения должно быть только у уполномоченных госорганов и региональных ведомств», – заявил депутат, передает ТАСС.

По мнению парламентария, действующая система, допускающая участие частных компаний, приводит к злоупотреблениям в работе комплексов автоматической фиксации. Он считает, что камеры зачастую устанавливаются в местах, где проще зафиксировать мелкие нарушения, тогда как опасные участки дорог могут оставаться без должного внимания. Слуцкий также отметил, что частные операторы не всегда заинтересованы в выявлении серьезных правонарушений, поскольку такие случаи требуют дополнительных административных и судебных процедур.

Отдельно политик указал на нарушения при размещении оборудования. «Дельцы часто маскируют оборудование, устанавливают камеры без регулируемого штатива на дороге и на земле, прячут его за поворотами или в кустах - нередко устройства ставят без согласования с сотрудниками Госавтоинспекции», – объяснил он.

Как подчеркнул лидер ЛДПР, подобная практика вызывает недовольство граждан. «ЛДПР регулярно получает обращения граждан, уставших от такого наглого подхода к якобы обеспечению безопасности на дорогах», - подчеркнул лидер партии.

