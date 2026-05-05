В Анапе арестовали вербовщиков для отправки в Сирию

Tекст: Тимур Шайдуллин

О задержании участников законспирированной ячейки международной террористической организации в Анапе сообщило ТАСС УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд избрал для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия, отметили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность группы, члены которой занимались вербовкой для последующего выезда в Сирию. В ячейку входили граждане одной из центральноазиатских республик, трое из которых были задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли запрещенную в России экстремистскую литературу и средства связи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о склонении к участию, содействии и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ вскрыла законспирированную ячейку террористов в исправительном учреждении Забайкальского края. До этого в Краснодарском крае суд приговорил местную жительницу к полутора годам колонии-поселения за перечисление 150 тыс. рублей движению «Аллатра», деятельность которого запрещена в России.

А год назад в Сочи сотрудники ФСБ задержали мужчину за героизацию террориста Шамиля Басаева в Telegram-канале, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.