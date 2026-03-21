Christian Dior лишилась товарного знака духов в России
Французская компания утратила товарный знак Dior Oxygen Activ после истечения срока его регистрации летом 2025 года.
Как сообщает РИА «Новости», французская компания Christian Dior лишилась возможности использовать товарный знак Dior Oxygen Activ в России.
Бренд, под которым продавались духи, одеколоны и другие парфюмерные изделия, был зарегистрирован в декабре 2016 года после подачи заявки летом 2015 года.
Срок действия товарного знака истек в июле 2025 года, и теперь компания не сможет использовать его на российском рынке. Бутики Dior закрылись в России еще в 2022 году на фоне ухода бренда из страны.
Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева заявила, что возвращение магазинов Dior в Россию не планируется как минимум ближайшие пять-семь лет.
