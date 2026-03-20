Владелец Cartier зарегистрировал товарный знак в России

Швейцарская Richemont получила права на бренд «Картье» в России

Tекст: Мария Иванова

Производитель люксовых товаров официально закрепил за собой право на использование названия «Картье», передает РИА «Новости».

Информация об этом появилась в электронной базе Роспатента.

Согласно документации, заявка на регистрацию поступила в феврале 2025 года. Ведомство приняло положительное решение по данному вопросу в марте 2026 года.

Новый товарный знак позволит компании продавать ювелирные изделия, драгоценные камни и товары из жемчуга. В перечень также вошли зажимы для галстуков, кольца, футляры для украшений и наручные часы.

Ранее по запросу этой же организации были зарегистрированы знаки Santos De Cartier и Panthere De Cartier. Холдинг владеет брендами Vacheron Constantin и Van Cleef & Arpels, но приостановил работу в стране в 2022 году.

