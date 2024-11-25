Дрон ВСУ «Баба-яга» устроил погоню за скорой помощью в Херсонской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Дрон «Баба-яга» следовал за автомобилем на протяжении всего пути, он совершил пять сбросов взрывчатки, сказал собеседник ТАСС.

В результате обстрела автомобиль скорой получил серьезные повреждения от осколков, последний сброс попал в крышу транспортного средства.

Министерство здравоохранения региона уточнило, что экипаж скорой помощи, состоящий из фельдшера и водителя, успел покинуть машину до попадания бомб в автомобиль. При этом пострадавший мирный житель, к которому направлялась скорая, не дождался медпомощи и скончался от ран.

До этого в ноябре в Херсонской области ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи в Новой Збурьевке. Губернатор региона Владимир Сальдо отмечал, что напряженность на линии фронта сохраняется, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.