Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в селе Новая Збурьевка. Машина получила значительные повреждения, однако жертв и пострадавших удалось избежать.

Кроме того, Сальдо сообщил, что в городе Каховке также произошел обстрел жилых кварталов со стороны ВСУ, в результате которого повреждены два газопровода. Из-за этого без газоснабжения остались 90 человек. В ближайшее время аварийные бригады приступят к ремонту поврежденных участков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно обстреливали территории ДНР, что приводило к жертвам среди мирного населения, в частности, в результате одного из таких обстрелов погибли трое мирных жителей и еще двое получили ранения.