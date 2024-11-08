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В результате украинских обстрелов в ДНР погибли трое мирных жителей
Три мирных жителя погибли и двое ранены в ДНР из-за агрессии ВСУ
В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил в ДНР погибли трое мирных жителей и еще двое получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, жертвы были зафиксированы в течение одного дня, передает ТАСС.
Как отметил мэр Горловки Иван Приходько, украинский дрон атаковал автомобиль в поселке Озеряновка, что привело к гибели двух сотрудников коммунального предприятия. Один из них, энергетик, погиб на месте, а электромонтер скончался в больнице от полученных травм. Водитель автомобиля также получил тяжелые ранения.
В Никитовском районе Горловки произошла детонация неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, в результате которой погибла женщина 1967 года рождения. Кроме того, мужчина 1956 года рождения получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.
Пушилин отметил, что в Никитовском районе Горловки были повреждены два административных здания, амбулатория и котельная. В результате обстрелов общее число жертв за день составило пять человек.
До этого сообщалось, что Пушилин посетил освобожденный город Горняк. По его словам, отступавшие части ВСУ оставили в городе меньше разрушений, чем в Авдеевке.