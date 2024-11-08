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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    19 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    25 комментариев
    8 ноября 2024, 22:35 • Новости дня

    В результате украинских обстрелов в ДНР погибли трое мирных жителей

    Три мирных жителя погибли и двое ранены в ДНР из-за агрессии ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил в ДНР погибли трое мирных жителей и еще двое получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, жертвы были зафиксированы в течение одного дня, передает ТАСС.

    Как отметил мэр Горловки Иван Приходько, украинский дрон атаковал автомобиль в поселке Озеряновка, что привело к гибели двух сотрудников коммунального предприятия. Один из них, энергетик, погиб на месте, а электромонтер скончался в больнице от полученных травм. Водитель автомобиля также получил тяжелые ранения.

    В Никитовском районе Горловки произошла детонация неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, в результате которой погибла женщина 1967 года рождения. Кроме того, мужчина 1956 года рождения получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.

    Пушилин отметил, что в Никитовском районе Горловки были повреждены два административных здания, амбулатория и котельная. В результате обстрелов общее число жертв за день составило пять человек.

    До этого сообщалось, что Пушилин посетил освобожденный город Горняк. По его словам, отступавшие части ВСУ оставили в городе меньше разрушений, чем в Авдеевке.

    8 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области

    УВД ВГА установило личности украинских летчиков F-16 в Харьковской области

    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

    Как сообщает ТАСС, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских военнослужащих, участвующих в боевых операциях на истребителях F-16. Экипажи выполняют задания как над Харьковской областью, так и в приграничной зоне с Россией.

    Согласно информации пресс-службы, личные данные были получены в результате контактов с высокопоставленным военнослужащим Вооруженных сил Украины. В списке числятся подполковник Олег Климов из Харькова, командир авиационного звена 831-й бригады тактической авиации, и капитан Максим Коляда из города Валки, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи.

    Кроме того, в список включен Андрей Белокаменский, старший техник по обслуживанию авиационного вооружения 204-й бригады тактической авиации, проживающий в Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Истребитель F-16 заметили над Ивано-Франковской областью.

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    8 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе

    Подполье: Склады с боекомплектами в Одессе детонировали более двух часов после удара

    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая продолжалась более двух часов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар в Одессе привел к детонации складов с боекомплектами, передает РИА «Новости». Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, ночной удар 8 ноября поразил железнодорожные склады в городе.

    Лебедев также сообщил, что есть версия о том, что удар мог быть нанесен по месту дислокации иностранных военных.

    Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало много скорых», – отметил он.

    По словам координатора, местные жители сообщали, что над городом были замечены вертолеты, направлявшиеся в сторону границы с Румынией.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, которые поразили места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении.

    До этого в Одессе был нанесен удар по объекту, где производились беспилотники, причем на производстве использовался недавно привезенный суперсовременный станок.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    8 ноября 2024, 14:59 • Новости дня
    Рогов: ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово
    Рогов: ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в ходе наступления подходят к трассе Запорожье – Курахово, важной для снабжения ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье – Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на Южно-Донецком участке фронта», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    Перерезание трассы западнее Курахово создаст благоприятные условия для российских войск, откроет путь для дальнейшей наступательной операции на город Курахово, отметил он.

    Курахово – крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находится в 46 километрах от Донецка.

    Ранее Рогов сообщал, что ВС России на Запорожском фронте продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении.

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    8 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после победы Трампа

    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после избрания Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента.

    Как сообщает Origo, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что после избрания Дональда Трампа президентом США Соединенные Штаты прекратят участие в конфликте на Украине. Орбан отметил, что в случае победы демократов страдания продолжились бы, а на сегодняшний день очевидно военное поражение Украины.

    Также Орбан подчеркнул, что конфликт нанес значительный ущерб всему миру, и страны заплатили высокую цену за время правления действующего президента Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО. Орбан считает, что победа Трампа закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

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    8 ноября 2024, 02:31 • Новости дня
    В Британии отметили массовое дезертирство в ВСУ из-за падения морального духа

    The Economist сообщил о 20% дезертиров в рядах ВСУ по данным украинского генштаба

    Tекст: Максим Попов

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода, сообщил The Economist .

    По информации журнала, Украина испытывает трудности с набором новобранцев, восполняя лишь две трети от необходимого числа. Между тем у страны пока хватает оружия и боеприпасов для сопротивления, однако через полгода ситуация может измениться из-за нехватки людей и поставок из США, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что в Киеве надеются на возвращение Дональда Трампа в Белый дом, полагая, что это может поспособствовать завершению конфликта на приемлемых для Украины условиях. В окружении Владимира Зеленского растет разочарование в политике действующего президента США Джо Байдена, который избегает решительных действий, чтобы не допустить эскалации противостояния с Россией, подчеркивается в материале.

    Напомним, в ночь на 8 ноября Вашингтон выразил готовность поддержать Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине. В тоже время президент Путин сообщил, что Россия может начать переговоры с Киевом, но только на реальных условиях.

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    8 ноября 2024, 17:29 • Новости дня
    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»

    Политолог Клинцевич прокомментировал слова Путина о невозможности вернуть ситуацию в мире в состояние 2022 года

    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После 2022 года мир изменился и уже не будет прежним. Россия вместе с другими партнерами меняет мироустройство на более справедливое. И именно поэтому президент России сказал о том, что не хотел бы возвращения страны на тот путь, по которому она шла в отношениях с Западом до 2022 года, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области безопасности Андрей Клинцевич.

    «В НАТО много лет говорят, что не хотят получить на своих границах воодушевленную, сильную Россию. Они признаются, что боятся разбудить «русского медведя». Но они говорят об этом в будущем времени, и в этом их ошибка: все это произошло в феврале 2022 года», – пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Да, мы пытались договариваться, о чем еще раз напомнил Путин. В том числе это касается нерасширения НАТО к нашим границам. Мы предупреждали, что применим меры, в том числе военного характера. Но нас не слышали. И теперь пожинают плоды», – отметил он.

    Эксперт также напомнил о планах европейских политиков «вести дипломатию с Россией на поле боя». «Но мы этот вызов приняли и занимаемся дипломатией в зоне СВО. Теперь некоторые из них предлагают откатиться в 2022 год. Но это невозможно, мир уже не станет прежним. Мы меняем мироустройство на более справедливое вместе с партнерами по ШОС и БРИКС», – заключил собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отвечая на один из вопросов, он заметил, что «Россия идет своим путем».

    «Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право», – сказал Путин.

    «Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ, самый простой народ, простые граждане, это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

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    8 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили от ВСУ шесть населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили от ВСУ шесть населенных пунктов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за семь дней установили контроль над шестью населенными пунктами и нанесли значительные потери формированиям ВСУ, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Север» продолжила операцию по уничтожению ВСУ в Курской области, она поразила танковые и механизированные бригады. Потери противника на этом участке превысили 2020 военнослужащих, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» освободила Першотравневое в Харьковской области, отразила 32 контратаки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 3160 военнослужащих. В результате действий группировки «Юг» был освобожден населенный пункт Антоновка в Донецкой народной республике. Южная группировка также отразила 11 контратак.

    Войска группировки «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Кураховку, Вишневое и Кременную Балку в Донецкой народной республике. Противник потерял более 3440 военнослужащих и значительное количество техники.

    Группировка «Восток» освободила Максимовку, в зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 820 военнослужащих. В зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 470 человек.

    Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS, 11 снарядов РСЗО HIMARS, 17 авиабомб Hammer и 290 дронов самолетного типа.

    На линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 военнослужащих ВСУ.

    В прошлые сутки украинская сторона потеряла на Курском направлении свыше 150 военнослужащих, танк и другую технику. Также 7 ноября российские военные поразили украинский военный аэродром, места хранения и запуска украинских беспилотников. Кроме того, российские войска установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР.

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    8 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

    Российские Су-25 нанесли ракетные удары по украинским войскам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Российская штурмовая авиация успешно уничтожила бронетехнику и подразделения ВСУ в Курской области, говорится в сообщении Минобороны.

    Штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в приграничных районах Курской области. Экипажи запускали ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что после выполнения задачи экипажи успешно маневрировали, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на шведской БМП в Курской области. За день до этого отразили контратаку ВСУ на Новоивановку.

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    8 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Мобилизованных украинцев доставили под конвоем к позициям ВСУ

    Украинских мобилизованных под конвоем доставили на позиции ВСУ у Сватова ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Группа мобилизованных украинских граждан прибыла в населенный пункт Новосергеевка в Харьковской области, чтобы принять участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Доставка военнослужащих осуществлялась под конвоем, и по прибытии они получили оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства.

    Мобилизованные будут нести боевое дежурство на передовых позициях юго-западнее Сватова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России под Сватово уничтожили украинский расчет самоходной артиллерийской установки, который обстреливал Луганскую народную республику, а также сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили свои позиции в этом же районе, отправив туда сотню подготовленных солдат.

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    8 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит

    МИД России сообщил об использовании пленных как живого щита боевиками ГУР в Курской области

    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД РФ обвинил боевиков ГУР Минобороны Украины в использовании российских пленных солдат в качестве живого щита в Курской области.

    Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами.

    Захарова отметила, что подобные действия являются террористическими методами, характерными для запрещенной в РФ организации ИГИЛ. По ее словам, украинские боевики также шантажируют родственников пленных, требуя выкупы за прекращение пыток и освобождение.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности по законам России. Она назвала действия украинских боевиков бесчеловечными и заявила, что киевский режим несет полную ответственность за происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, убитых на различных направлениях, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.

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    8 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Обвиняемый по делу «банды силовиков» решил отправиться на СВО

    Обвиняемый по делу «банды силовиков» экс-начальник штаба СОБР решил отправиться в зону СВО

    Tекст: Максим Попов

    Бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу «банды силовиков» Павла Христева, планирует заключить контракт с Минобороны.

     По словам Алпатова и его защитника, следствие препятствует этому. В материалах суда говорится: «Обвиняемый Алпатов А. А. и его защитник <…> обращают внимание, что следствие препятствует обвиняемому в заключении контракта с ВС РФ», передает ТАСС.

    Известно, что Алпатов был задержан в декабре прошлого года и обвиняется в нескольких эпизодах убийства в составе организованной группы. Банда Христева, состоящая из представителей силовых структур, сформировалась в конце 90-х годов и специализировалась на тяжких преступлениях.

    Согласно материалам дела, в состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие. С 1998 года члены банды совершили несколько десятков преступлений, включая убийство советника министра путей сообщения в 2002 году и похищение владельца Красногвардейского рынка в Москве в 2004 году. В последние годы, с 2020 по 2023, они совершили нападение на предпринимателя, похитив его имущество на сумму 2 млн рублей, а также подожгли автомобиль другого человека.

    Напомним, впервые о причастности Алпатова к банде силовиков сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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    8 ноября 2024, 03:57 • Новости дня
    Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области

    Губернатор сообщил о готовности экстренных служб к атаке БПЛА в Саратовской области

    Tекст: Максим Попов

    Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    По словам Бусаргина, он получил соответствующие данные  от Минобороны. В связи с этим все экстренные службы области переведены в состояние полной готовности.

    «От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    На данный момент детали угрозы и возможные меры по предотвращению атаки не уточняются. Органы власти области продолжают следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В случае ухудшения обстановки население будет оперативно информировано.

    Позднее Бусаргин сообщил, что над Саратовым был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в промышленной зоне города.

    Напомним, водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов.

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    8 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Жителя Рыбинска арестовали за госизмену из-за передачи данных Украине

    Суд арестовал жителя Рыбинска за передачу данных о военных объектах Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска за передачу данных об объектах ВС России украинским кураторам, что квалифицируется как государственная измена.

    Суд в Ярославле принял решение об аресте жителя Рыбинска, обвиняемого в государственной измене, передает ТАСС. Мужчина подозревается в передаче данных о российских военных объектах украинским кураторам, что квалифицируется как серьезное преступление против безопасности государства. Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

    По информации пресс-службы УФСБ по Ярославской области, задержанный, родившийся в 1996 году, установил контакт с представителем запрещенной в России организации, связанной с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Согласно следственным данным, он собирал и передавал сведения об объектах Вооруженных сил России.

    В ходе обыска у подозреваемого были изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка, подтверждающая его участие в противоправной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд приговорил жителя России Артема Крайчика к 13 годам лишения свободы за государственную измену, а ранее сообщалось, что житель Свердловской области был приговорен к 16 годам за аналогичное преступление.

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    Главу строительного управления Минобороны арестовали за мошенничество
    Эксперт: Без российских ученых ЦЕРН утратил ряд своих компетенций
    Телефонные мошенники стали прикидываться почтальонами
    В США сбежали 40 опасных обезьян

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Путин определил базовые принципы нового мироустройства

    В своем традиционном выступлении на Валдайском форуме Владимир Путин назвал основы для построения нового прочного мира, за формирование которого сейчас разворачивается непримиримая борьба. При этом президент развил свои тезисы, озвученные на прошлогоднем форуме. По его словам, произошедшие события подтвердили справедливость и обоснованность выдвинутых им предложений. Подробности

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    «Мне в мирной жизни теперь гораздо легче»

    «Я дал зарок, что если не могу помочь боевым товарищам своим присутствием там, то буду помогать им в тылу». Демобилизованный после ранения ветеран СВО Максим Галактионов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему ведение уроков мужества для него важнее, чем для тех, кому он их преподает. Подробности

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    Приход Трампа вынуждает Зеленского готовить новое наступление

    Избрание Трампа президентом США может серьезно повлиять на ситуацию в зоне спецоперации. Не исключено, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам. Что позволяет сделать такие выводы? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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