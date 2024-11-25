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ВСУ промахнулись при ударе по церкви в Курской области
Украинский беспилотник ночью промахнулся при атаке на церковь в Суджанском районе Курской области, промах запечатлен на кадрах объективного контроля.
Вооруженные силы Украины пытались атаковать FPV-дроном церковь в Суджанском районе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на видео.
На записи объективного контроля запечатлено, как украинский беспилотник сбросил снаряд, который упал и разорвался не в самой церкви, а в нескольких метрах от нее. Храм не получил повреждений.
Инцидент произошел возле села Уланок. Официальных комментариев по поводу этого происшествия не озвучивалось.
В конце октября ВСУ обстреляли усадьбу Иосифа Викторова в Курской области, известную как «Дворец для любимой». В ноябре эвакуированная жительница Курской области заявила, что украинские боевики похищали у мирных жителей деревни Никипеловка телевизоры и холодильники.